EQS-CMS: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Betreff: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Bekanntgabe von Informationen zu mit einem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Angaben zum Emittenten und Inhalt: Name: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Adresse: Hornbachstr. 11, 76879 Bornheim Inhalt der Meldung: Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm Bekanntmachung nach Art. 2 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Geschäfte im Zusammenhang mit Rückkaufprogramm – 2. Zwischenmeldung Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (die „Gesellschaft“) hat den Beginn ihres Rückkauf­programms zum 10. Juli 2023 durch Bekanntgabe gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 am 7. Juli 2023 mitgeteilt. Im Zeitraum vom 10.07.2023 bis zum 21.07.2023, jeweils einschließlich, wurden insgesamt 25.163 Aktien der Gesellschaft im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben. Der Erwerb der Aktien erfolgte durch die von der Gesellschaft beauftragte COMMERZBANK Aktiengesellschaft ausschließlich über das XETRA-Handelssystem der Frankfurter Wertpapierbörse. Im Zeitraum vom 10.07.2023 bis zum 21.07.2023 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der gewichtete Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag: Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes

Volumen

(EUR) 10.07.2023 1.745 69,0351 120.466,25 11.07.2023 2.886 69,0351 199.235,30 12.07.2023 2.088 70,0471 146.258,34 13.07.2023 3.043 70,5109 214.564,67 14.07.2023 3.065 69,1762 212.025,05 17.07.2023 1.969 68,7378 135.344,73 18.07.2023 2.939 69,7119 204.883,27 19.07.2023 3.017 70,0808 211.433,77 20.07.2023 1.714 69,9063 119.819,40 21.07.2023 2.697 69,6736 187.909,70 Gesamt 25.163 69,6237 1.751.940,49

Informationen zu den mit dem Rückkaufprogramm zusammenhängenden Geschäften (einschließlich einer Aufstellung der Einzelgeschäfte in detaillierter Form) sind gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Website der Gesellschaft (www.hornbach-holding.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht. Bornheim (Pfalz), 24.07.2023 HORNBACH Management AG Der Vorstand

