Henkel: Vor neuem Aufschwung?

Im Vorfeld der am 10. August anstehenden Quartalszahlen wird die Aktie noch einmal von dem einen oder anderen Analysten etwas näher unter die Lupe genommen. Schließlich hat das Unternehmen mit den Zahlen zum ersten Quartal im März die Erwartungen leicht verfehlt. Trotzdem hat der Titel im Anschluss an einen Höhenflug angesetzt, welcher das Papier bis Mitte April bis an die Region um 79 Euro geführt hat. Zu diesem Zeitpunkt waren standen viele Analysten dem Unternehmen sehr positiv gegenüber. Nach dem Kursrutsch der letzten Wochen zeigt sich nun aber doch wieder mehrheitlich Skespis vor den Quartalsergebnissen. Könnte dies ein gutes Zeichen sein?

Zum Chart

Die Erwartungen an die Quartalsergebnisse sind daher nicht zu hoch, so dass man gespannt sein darf, ob dieses Mal die reduzierten Erwartungen erfüllt oder gar übertroffen werden. Charttechnisch hat der Titel die Mitte Mai vorhandene Überhitzung mittlerweile mehr als abgebaut und damit ein gutes Ausgangsniveau für einen erneuten Anstieg geschaffen. So notiert der Kurs mittlerweile am unteren Rand des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals und könnte auf aktuellem Niveau eine Trendwende nach oben vollziehen. In diesem Fall ergeben sich die nächsten Kursziele bei 74, 76 und 79 Euro. Bei einer Fortsetzung der freundlichen Tendenz könnte dann aber auch noch das markante Zwischenhoch von Anfang 2022 im Bereich um 84 Euro in Angriff genommen weden.