ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Basler auf 18 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Basler nach einer weiteren Gewinnwarnung von 26 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die starke Kurserholung nach dem ersten Rutsch zeige, dass die schlechten Nachrichten eigentlich bereits eingepreist gewesen waren, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kappte seine Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2024 und 25 um bis zu 40 Prozent. Comtesse bleibt vorsichtig, bis das Geschäft des Bildverarbeitungsspezialisten wieder besser berechenbar ist, und sich die Auftragslage bessert./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 18:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 20:00 / ET

