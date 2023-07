EQS-News: PNE AG: Aktie der PNE AG seit heute auch im TecDAX gelistet

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE AG: Aktie der PNE AG seit heute auch im TecDAX gelistet



25.07.2023 / 09:49 CET/CEST

Corporate News

Aktie der PNE AG seit heute auch im TecDAX gelistet

Bestätigung der strategischen Weiterentwicklung zum technologiegetriebenen Unternehmen

Cuxhaven, 25. Juli 2023 – Die Aktie der PNE AG wurde heute außerplanmäßig in den TecDAX aufgenommen. Damit zählt PNE als Anbieter von Lösungen für saubere Energien nun zu den 30 größten deutschen Technologieunternehmen. Ausschlaggebend für die Aufnahme in den TecDAX sind unter anderem der Börsenumsatz in den vergangenen zwölf Monaten und die Marktkapitalisierung.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG erklärt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch in den TecDAX aufgenommen worden sind. Das zeigt einmal mehr, dass unsere strategische Weiterentwicklung vom Windkraftprojektierer zum Clean Energy Solutions Provider von den Aktionären anerkannt wird. Mit unserem ganzheitlichen Lösungsansatz, der unter anderem auch Power-to-X-Lösungen umfasst, zeigen wir, dass wir einer der bedeutenden Enabler der Energiewende sind. Wir liefern Mehrwert für den Klimaschutz und für unsere Aktionäre. Durch die Aufnahme in den TecDAX gewinnt unser Unternehmen weiter an Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt.“

Seit Juni 2022 ist die PNE AG bereits im SDAX gelistet.

Über die PNE-Gruppe

Die international tätige PNE-Gruppe ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem „Clean Energy Solutions Provider“, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs. Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen.

