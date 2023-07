RWE: Starke Zahlen!

Finanzvorstand Michael Müller verkündete, dass die Entwicklung des Ergebnisses im ersten Halbjahr 2023 von einem sehr erfolgreichen Einsatz des internationalen Kraftwerksportfolio sowie von einer außerordentlich starken Performance im Energiehandel geprägt war, womit die eigenen Erwartungen übertroffen wurden. Die guten Zahlen sind Grund für RWE, die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzuheben. So wolle man weiter massiv in die Energiewende investieren und dabei gleichzeitig die Aktionäre am Erfolg des Unternehmens beteiligen. So wurde auch die Dividende von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt.

Zum Chart

Die Aktie konnte nach einer jahrelangen Talfahrt im Sommer 2015 nach oben drehen und eine langfristige Trendwende vollziehen. Seitdem bildet der Kurs einen langfristigen Aufwärtstrendkanal aus. Nach einer Zwischenrally 2021 und 2022 ist der Titel zu einer seitwärts gerichteten Tendenz übergegangen, die zuletzt in überschaubaren Bahnen verlaufen ist. Nach den guten Unternehmenszahlen könnte die Aktie diese Konsolidierung nach oben verlassen und dabei dann die nächste Widerstandszone in der Region um 51 Euro in Angriff nehmen. Nach unten hin sollte die Aktie hingegen nicht mehr deutlich unter die Region um 38 Euro fallen, da sich das aktuell positive Szenario sonst wieder deutlich eintrüben würde.