XEROX HOLDINGS - Quartalsergebnis überzeugt

Xerox Holdings Corp. - WKN: A2PPE1 - ISIN: US98421M1062 - Kurs: 15,500 $ (Nasdaq)

Xerox Holdings meldete heute in der Vorbörse Zahlen. Das Ergebnis betrug 0,44 USD je Aktie. Analysten hatten mit 0,30 USD gerechnet. Der Umsatz liegt allerdings unter den Erwartungen. Der Konzern setzte 1,75 Mrd. USD um. Hier lag die Schätzung bei 1,76 Mrd. USD. Auf Tradegate notiert der Wert in einer ersten Reaktion über 5 % im Plus.

Die Xerox-Aktie markierte im Mai 1999 ihr noch immer aktuelles Allzeithoch bei 255,75 USD. Danach krachte der Aktienkurs völlig in sich zusammen. Im Dezember 2000 notierte der Wert im Tief bei 15,25 USD. Anschließend lief die Aktie über zwei Jahrzehnte volatil seitwärts. Seit Juni 2022 pendelt sie um das Tief aus dem Dezember 2000. Im Tief fiel der Wert dabei auf 11,80 USD zurück. Davon hat er sich aber schnell erholt.

In der vorletzten Woche erreichte er fast den Abwärtstrend seit Februar 2020. Aktuell verläuft dieser bei 16,46 USD und damit minimal über dem Hoch der vorletzten Woche, das bei 16,40 USD liegt.

Rallysignal, wenn …

Gelingt der Aktie von Xerox Holdings ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 16,40/46 USD, dann könnte es zu einer größeren Erholung kommen. Ein erstes Ziel wäre der EMA 200 (Wochenbasis) bei aktuell 20,51 USD. Eine Ausdehnung der Erholung könnte sogar zu Kursgewinnen in Richtung 26,08-26,91 USD führen.

Ein Rückfall unter den Aufwärtstrend seit Mai bei aktuell 14,80 USD würde allerdings auf das Ende der Erholung hindeuten. In diesem Fall müsste mit einem Abverkauf 11,80 USD und sogar darunter gerechnet werden.

Fazit: Die Reaktion auf die Zahlen wird von entscheidender Bedeutung sein. Stabilisiert sich der Wert im Bereich der ersten Reaktion, kann es zu einer größeren Erholung kommen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)