ALSO Holding AG liefert erneut überzeugende Ergebnisse: OPERATIVES EBITDA 116 MILLIONEN EURO (+6.4%) ++ ROCE 30% (+113.8%) ++ CASH 612 MILLIONEN EURO (+713.4.0%) ++ ZIELE BESTÄTIGT



26.07.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Emmen, Schweiz, 26. Juli 2023 PRESSEMITTEILUNG

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Dieses Ergebnis wurde durch Optimierung des Business-Model-, Kunden- und Vendoren-Mix erreicht. Positive Einmaleffekte aus 2022 durch die Veräusserung einer Liegenschaft sowie negative aus 2023, verursacht durch eine Reihe von Massnahmen zur Steigerung der operativen Exzellenz, sind in dem EBITDA-Vergleich nicht enthalten.

Auch der ROCE wurde durch die Optimierung von Lagerbeständen deutlich gesteigert. Trotz der Investition von 100 Millionen Euro in den Kauf eigener Aktien und der weiteren Erhöhung der Dividende konnte der Cash-Bestand signifikant verbessert werden.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): „Durch unser breites Ökosystem, die weitere Verbesserung des Business Model Mix und die Steigerung der operativen Exzellenz konnten wir auch im ersten Halbjahr 2023 den Track Record fortschreiben. Erfreulich ist die Entwicklung im Cloud-Geschäft: 4.1 Millionen Unique User bedeuten ein Wachstum von 21 Prozent gegenüber H1 2022; den Umsatz konnten wir mit ca. 200 Millionen Euro um 66 Prozent steigern. Vorbehaltlich der sich seit Jahresbeginn verstärkenden politischen und wirtschaftlichen Volatilität bekräftigen wir unsere kurz- und mittelfristigen Ziele, in denen der oben genannte Effekt bereits inkludiert ist.“

Ansprechpartner ALSO Holding AG:

Beate Flamm

SVP Sustainable Change

E-Mail: beate.flamm@also.com

Die ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologieanbieter für die ITK-Branche und derzeit in 30 Ländern Europas und über Partner in insgesamt 144 Ländern weltweit aktiv. Über unseren Webshop und die Cloud bieten wir rund 120 000 möglichen Resellern Zugang zu Produkten und Dienstleistungen von mehr als 700 Herstellern in über 1450 Produktkategorien. Das Cloud-Angebot reicht von der Bereitstellung von as-a-Service-basierter IT bis hin zu digitalen Plattformen wie IoT, KI, Virtualisierung und Cybersicherheit. Unsere Experten unterstützen Channel-Partner bei der Entwicklung von hybriden IT-Lösungen. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft bietet das Unternehmen alle Leistungen von der Bereitstellung bis zum Refurbishment aus einer Hand. Hauptgesellschafter ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://also.com.

Die Droege Group (gegründet 1988) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmentunternehmen, das sich vollständig in Familienbesitz befindet. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme zur Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group kombiniert ihre familiengeführte Unternehmensstruktur und ihre Kapitalstärke in einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert eigenes Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-offs sowie strategisch in Buy & Build Transaktionen. Mit dem Leitsatz "Execution - nach den Regeln der Kunst" ist die Gruppe ein Vorreiter in der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die Droege Group verfolgt eine fokussierte Investitionsstrategie, die sich an langfristig orientierten Megatrends orientiert. Begeisterung für Qualität, Innovation und Schnelligkeit bestimmt das Handeln des Unternehmens. Die Droege Group hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich auf nationalen und internationalen Märkten positioniert und ist in 30 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter: https://droege-group.com.

