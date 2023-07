ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 55 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach starken Halbjahreszahlen von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die seit Jahren zu beobachtende Serie an Prognoseerhöhungen des Energieversorgers setze sich 2023 fort, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2023 / 09:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2023 / 09:35 / MESZ

