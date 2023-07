Daimler Truck – Nutzfahrzeughersteller überzeugt mit attraktiver Bewertung!

Werbung

Daimler Truck überrascht mit starken Q2-Zahlen!

Nutzfahrzeughersteller profitieren nach dem Reopening weiterhin massiv von Nachzieheffekten, was Schwergewichten wie Daimler Truck aktuell trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis beschert. Dies belegen die jüngst vorgelegten Zahlen für das zweite Quartal. So konnte der bereinigte operative Gewinn von 1,01 Mrd. Euro im Vorjahr laut vorläufigen Berechnungen auf 1,428 Mrd. Euro zulegen, womit die Konsenserwartungen von 1,29 Mrd. Euro übertroffen werden konnten. Profitieren konnte man dabei einmal mehr von starken Absätzen in Kernmärkten wie Nordamerika, Europa und der Region Asien/Pazifik. Dank deutlicher Preiserhöhungen wurden die nach wie vor hohen Energie-, Personal- und Rohstoffkosten mehr als kompensiert, während man außerdem von höheren Umsatzerlösen im margenstarken Servicegeschäft profitieren konnte. Entsprechend lag die bereinigte operative Marge im Industriesegment mit 10,3 % (Vorjahresquartal: 8 %) deutlich über den Konsenserwartungen von 9,2 %.

Daimler Truck hebt Jahresprognose an

Das starke Abschneiden im zweiten Quartal belegt, dass sich Daimler Truck auf Kurs befindet, die ambitionierten Ziele für das laufende Fiskaljahr erfüllen zu können. Im Rahmen des „Capital Markets Day“ Anfang Juli hatte Daimler Truck seine Planziele für das laufende Fiskaljahr deutlich nach oben revidiert. So peilt der Nutzfahrzeughersteller für 2023 einen Umsatz von 56 bis 58 Mrd. Euro (zuvor: 55 bis 57 Mrd. Euro) an, wobei Daimler Truck für 2023 beim Gesamtabsatz angesichts der weiterhin robusten Nachfrage in den Kernmärkten von 530.000 bis 550.000 Modellen (zuvor: 510.000 bis 530.000 Modellen) ausgeht. Da sich die Lieferkettensituation weiter entspannt und man gleichzeitig in der Lage ist, deutliche Preiserhöhungen durchzusetzen, soll die bereinigte operative Marge im Industriesegment mit 8,5 bis 10 % deutlich über Vorjahresniveau (7,7 %) liegen, während man hier zuvor von einer operativen Marge in der Spanne von 7,5 bis 9,0 % ausgegangen war.

Zero-Emission-Trucks und Robo-Trucks als mittelfristige Ergebnistreiber!

Auch mittelfristig sieht sich Daimler Truck weiterhin auf profitablen Wachstumskurs. So will der Nutzfahrzeughersteller dank der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen und dem Ausbau des margenstarken Servicegeschäfts die bereinigte Umsatzrendite bis zur Dekadenmitte nachhaltig auf >10 % heben. Einen deutlichen Wachstumsschub erhofft sich Daimler Truck vom laufenden Upgradezyklus in der Nutzfahrzeugbranche. Angesichts schärferer Emissionsrichtlinien und steigenden CO2-Abgaben dürften viele Logistikunternehmen ihre Fahrzeugflotten auf Nutzfahrzeuge mit alternativen Antriebsmodellen umstellen. Hier in diesem Zukunftsmarkt für Zero-Emission-Trucks ist Daimler Trucks mit vollelektrischen Modellen wie dem „eActros LongHaul“ oder dem speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelten „Freightliner eCascadia“ bestens positioniert. Auch bei Lkw-Modellen mit Wasserstoffantrieb gehört Daimler Truck mit dem Mercedes-Benz GenH2-Truck mit einer Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern zu den technologisch führenden Anbietern. Die milliardenschweren Investitionen für die Entwicklung von Zero-Emission-Trucks dürften sich für den Nutzfahrzeughersteller langfristig auszahlen, zumal man Mitte 2022 vom US-Lebensmittelhändler Sysco einen Großauftrag über 800 Modelle des Flaggschiffmodells „Freightliner eCascadia“ erhalten hatte, die in 2026 ausgeliefert werden sollen. Auch bei selbstfahrenden Lkw-Modellen will Daimler Truck mittelfristig voll durchstarten. Daimler Truck hat sich unter anderem mit der Mehrheitsübernahme des US-Anbieters Torc Robotics in diesem Segment frühzeitig positioniert und kooperiert seit 2020 außerdem mit der Google-Tochter Venmo bei der Entwicklung selbstfahrender Level-4-Robo-Trucks. Damit adressiert Daimler Truck einen vielversprechenden Wachstumsmarkt. Da viele Logistikunternehmen angesichts des Fachkräftemangels schon jetzt Probleme haben, Lkw-Fahrer zu finden, und sich durch den Einsatz autonomer Robo-Trucks auch deutliche Einsparungen realisieren lassen, dürfte der Markt für selbstfahrende Nutzfahrzeuge laut einer Erhebung der Experten von ResearchAndMarkets bis 2032 um 27,32 % p.a. wachsen.

Daimler Truck will Umsatz und Profitabilität bis zum Dekadenende nachhaltig verbessern!

Daimler Truck ist damit bestens positioniert, um dank seiner starken Marktposition bei Zero-Emission- und Robo-Trucks vom Upgradezyklus in der Nutzfahrzeugbranche massiv profitieren zu können. Ab 2025 sollen die Umsatzerlöse auf Konzernebene bis 2030 um 40 bis 60 % zulegen. Auch in puncto Profitabilität setzt sich Daimler Truck ambitionierte Mittelfristziele und will die operative Gewinnmarge bis zum Dekadenende nachhaltig auf mehr als 12 % heben. Eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieser ehrgeizigen Planziele soll vor allem das Robo-Truck-Segment spielen. In 2030 will Daimler Truck mit Robo-Trucks und passenden Softwarelösungen einen Umsatz von mindestens 3 Mrd. Euro einfahren, wobei dieses Segment in 2030 mindestens 1 Mrd. Euro zum operativen Konzernergebnis beisteuern soll.

Daimler Truck überzeugt mit attraktiver Bewertung!

Daimler Truck bietet dank seiner starken Marktposition einer der attraktivsten Storys im Nutzfahrzeugsegment. Da die Nachfrage in den Kernabsatzmärkten weiter anzieht und man gleichzeitig deutliche Preiserhöhungen durchsetzen kann, dürfte Daimler Truck in 2023 das obere Ende der zuletzt nach oben revidierten Ergebnisprognose erreichen, während sich die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ab 2025 dank der zu erwartenden starken Nachfrage bei selbstfahrenden Robo-Trucks und Zero-Emission-Nutzfahrzeugen deutlich dynamischer gestalten dürfte. Entsprechend dürfte der Gewinn je Aktie in 2024 laut Konsensschätzungen auf 4,17 Euro anziehen, womit Daimler Truck mit einem KGV von 6,7 weiterhin sehr attraktiv bewertet ist. Auch die Aktionäre werden von den starken Aussichten im operativen Geschäft profitieren, da Daimler Truck für die kommenden beiden Jahre ein Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. Euro angekündigt hat. Auch technisch macht Daimler Truck einen vielversprechenden Eindruck. Wird die seit Anfang Juli bestehende Konsolidierung am 52-Wochenhoch nach oben aufgelöst, sollte Daimler Truck mit dem Ausbruch auf ein neues Jahreshoch die übergeordnete Trendfortsetzung ins Visier nehmen.

Stand: 25.07.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion