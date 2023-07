Dividende, Gewinne, Kursperformance: Wie schnell die Münchener Rück deinen Einsatz verdoppelt

Ich bin überzeugt: Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) kann den eigenen Einsatz verdoppeln. Es benötigt lediglich Zeit. Aber der grundsätzlich profitable Rückversicherer kann das durchaus ermöglichen. Schließlich erhalten Investoren eine starke Dividende, moderate Gewinne und könnten jetzt sogar vom operativen Wachstum profitieren.

Aber wie lange dauert es, bis die Aktie der Münchener Rück den eigenen Einsatz verdoppelt? Natürlich ist das keine exakte Raketenwissenschaft. Aber die Profitabilität, die Dividende und die weiteren Aussichten könnten durch das Renditepotenzial einen möglichen Vorgeschmack liefern.

Münchener Rück: So schnell verdoppeln wir den Einsatz

Alleine mit der Dividende dauert es lange, bis die DAX-Aktie auf 100 % Rendite käme. Ausgehend von einer zuletzt ausgezahlten Dividende je Aktie in Höhe von 11,60 Euro und einem derzeitigen Aktienkurs von 340,60 Euro wären ca. 29,4 Jahre rein rechnerisch nötig. Wobei es in der Vergangenheit und durchschnittlich zumindest ein moderates Dividendenwachstum gegeben hat. Sollte der Wert auch in Zukunft bei ca. 3 % bis 5 % p. a. liegen, so könnte sich der Zeitraum natürlich entsprechend verringern.

Entscheidender wäre jedoch auch, dass die Aktie der Münchener Rück sukzessive weiter steigt. Der DAX-Rückversicherer kann mithilfe weiterer Kapitalrückführungen in Form von Aktienrückkäufen definitiv nachhelfen. Wenn das Management auch in Zukunft ca. 1 Mrd. Euro pro Jahr in die eigenen Wertpapiere investiert, so sollten Dividendenrendite und Rückkäufe eine Kapitalrückführungsrendite in Höhe von ca. 5,5 % pro Jahr ermöglichen. Unter dieser Prämisse bräuchtet es rein rechnerisch ca. 18 Jahre, ehe wir unseren Einsatz brutto ausgezahlt hätten. Aber auch das ist nicht alles.

Nehmen wir die Gewinnrendite der Münchener Rück, so dauerte es bedeutend weniger lang. Ausgehend von einem Ergebnis je Aktie von zuletzt 24,63 Euro liegt die Gewinnrendite gegenwärtig bei 7,2 %. Auch das entsprechende Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,8 zeigt, dass es lediglich knapp 14 Jahre benötigen könnte, ehe die Gewinnrendite den eigenen Einsatz verdoppelt. Womöglich ist das einer der besten Werte für das Gesamtrenditepotenzial. Wobei auch diese Verdopplung tendenziell eher rein rechnerisch ist, Dividende und Aktienrückkäufe sind selbstverständlich ein Bestandteil einer solchen Gesamtrendite.

Entscheidend: Wachstum ist möglich!

Relevant ist im Kontext der Münchener Rück jedoch auch, dass operatives Wachstum möglich ist. Das Management des DAX-Rückversicherers rechnet im Jahr 2023 bereits mit einem Anstieg des Gewinns auf 4 Mrd. Euro. Rein rechnerisch sollte das Ergebnis je Aktie dadurch auf ca. 29,80 Euro ansteigen. Dadurch würde sich die Gewinnrendite auf 8,7 % erhöhen und das KGV auf einen Wert von 11,4 sinken. Die Zeit bis zur Verdopplung könnte gemessen an diesem Wert sogar auf etwas mehr als 11 Jahre sinken.

Aber weiteres Wachstum ist möglich. Die Münchener Rück profitiert schließlich von steigenden Zinsen, die das Ergebnis je Aktie im Anlagegeschäft wachsen lassen sollte. Rückversicherungen sind vom Markt her tendenziell auch ein wenig eng, was Pricing-Power zulässt. Wenn ein moderates Wachstum daher auch in den kommenden Jahren oder womöglich über ein Jahrzehnt anhält, so wäre eine Verdopplung des eigenen Einsatzes vielleicht sogar in unter 10 Jahren denkbar.

Ob das für dich ausreichend ist, ist selbstverständlich eine andere Frage. Bedenken sollten wir außerdem auch, dass einzelne Jahre bei der Münchener Rück durch unvorhergesehene Großschadensereignisse belastet sein können. Das Gewinn- und Dividendenrenditepotenzial des Rückversicherers ist allerdings alles andere als unattraktiv.

Der Artikel Dividende, Gewinne, Kursperformance: Wie schnell die Münchener Rück deinen Einsatz verdoppelt ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

