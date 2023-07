OTS: Grifols / Grifols Halbjahresergebnisse 2023 / Grifols erzielt 15% ...

Grifols Halbjahresergebnisse 2023 / Grifols erzielt 15% Umsatzwachstum, treibt den Margenausbau im zweiten Quartal voran und erhöht die Prognose für das Gesamtjahr 2023 Barcelona, Spanien (ots) - · Der Gesamtumsatz steigt in den ersten sechs Monaten des Jahres auf 3,225 Milliarden Euro (+14,8%; +13,1% cc [1] ), angetrieben von Biopharma. · Die bereinigte EBITDA-Marge von 22,2% übertrifft die Prognose und erreicht 665 Millionen Euro dank einer Marge von 23,4% im zweiten Quartal (ohne Biotest). · Die angestrebten Maßnahmen zur Kosteneinsparungen von jährlich 450 Millionen Euro [2] wurden bereits vollständig umgesetzt. · Das Wachstum der gesammelten Plasmamengen beschleunigt sich auf +12% [3] bei um 20% gesunkenen [4] Kosten pro Liter (CPL), wodurch sich die Marge weiter verbessert. · Der ausgewiesene Reingewinn erreicht mit 52 Millionen Euro im zweiten Quartal wieder die Gewinnzone. Er lag beeinflusst durch einmalige Restrukturierungskosten von 140 Millionen Euro bei -56 Millionen Euro im ersten Halbjahr (beides inkl. Biotest). Der bereinigte Reingewinn beträgt 114 Millionen Euro (89 Millionen Euro im zweiten Quartal). · Der Verschuldungsgrad liegt bei 6,9x [5] , mit der Verpflichtung, ihn bis Ende 2024 auf 4,0x zu reduzieren. · Sieben Meilensteine im Bereich Innovation, die für die erste Jahreshälfte festgelegt wurden, sind erreicht. Weitere fünf sind auf einem guten Weg, in der zweiten Jahreshälfte planmäßig erreicht zu werden. · Das prognostizierte Umsatzwachstum wird für 2023 auf 10 bis 12% angehoben (inkl. Biotest). Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge steigt auf 24% für das Gesamtjahr (ohne Biotest), was zu einem bereinigten EBITDA von 1,4 bis 1,45 Milliarden Euro (inkl. Biotest) führt. Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein globales Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, hat im ersten Halbjahr 2023 starke operative und finanzielle Ergebnisse erzielt. Das Unternehmen hat schnelle Fortschritte bei der Umsetzung seiner strategischen Ziele gemacht: starke Finanzergebnisse und die Optimierung betrieblicher Prozesse. Gleichzeitig senkt es den Verschuldungsgrad und schafft Werte für alle Stakeholder. Thomas Glanzmann , Executive Chairman und CEO von Grifols, kommentierte: "Wir haben im zweiten Quartal eine starke Leistung erbracht und die Prognose übertroffen. Das solide Umsatz- und Gewinnwachstum spiegelt die stabilen Fundamentaldaten von Grifols wider. Die erfolgreiche Umsetzung unserer Zusagen sorgt weiterhin für Schwung. Die Umsetzung unseres betrieblichen Optimierungsplans trägt bereits Früchte, indem die Rentabilität und die Margen weiter steigen. Wir machen wesentliche Fortschritte dabei, unsere wichtigsten Ziele zu erreichen. Das ermöglicht es uns, die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr anzuheben, während wir die Turnaround-Strategie des Unternehmens vorantreiben. Grifols ist gut positioniert, um weiterhin erfolgreich zu sein. Grundlage dafür sind unser solides Geschäftsmodell, finanzielle Disziplin und kommerzielle Umsetzung. Hinzu kommen unsere innovative Pipeline und eine verstärkte Leistungskultur." Geschäftsentwicklung Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 13,1% cc (+14,8% auf berichteter Basis) und erreichte 3,225 Milliarden Euro. Das zweite Quartal brachte Zuwächse in den Bereichen Biopharma, Diagnostic und Bio Supplies, die ein Gesamtwachstum von 8,8% cc (+7,8%) auf 1,664 Milliarden Euro erzeugten. Ohne Biotest beliefen sich die Umsatzerlöse seit Jahresbeginn auf 2,968 Milliarden Euro; +7,7% cc (+9,4%). Die Biopharma -Umsätze stiegen im ersten Halbjahr um 14,9% cc (+16,7% auf berichteter Basis) auf 2,698 Milliarden Euro und im zweiten Quartal um 10,0% cc (+9,1%) auf 1,408 Milliarden Euro. Die wichtigsten Treiber waren eine solide Plasmaversorgung, die robuste Nachfrage nach Hauptproteinen sowie ein vorteilhafter Preis- und Produktmix. Die Umsätze mit Immunglobulinen, dem Kernprodukt von Grifols, stiegen um 13,6% cc, unterstützt durch das subkutane Immunglobulin (SCIG) Xembify® mit einem Wachstum von 25,9% cc. Der Umsatz von Grifols Biopharma, ohne Biotest, wuchs um 8,4% cc (+10,2%) und erreichte seit Jahresbeginn 2,441 Milliarden Euro. Grifols stärkt sein Immunglobulin-Franchise durch eine Strategie, die sich auf den Markt für Immundefekte mit den wachstumsstärksten primären (PID) und sekundären (SID) Indikationen konzentriert und gleichzeitig die Führungsposition in der Neurologie und Akutversorgung beibehält. Das Unternehmen beabsichtigt, sein Geschäft in den USA weiter auszubauen und andere ausgewählte Länder zu priorisieren, während es die Einführung von Xembify® vorantreibt. Das Unternehmen hat im Juni mit der Vermarktung in Europa begonnen. Diagnostic verzeichnete im ersten Halbjahr 2023 einen Umsatz von 341 Millionen Euro, was einem Anstieg von 3,0% cc (+3,7 % auf berichteter Basis) entspricht, und 165 Millionen Euro im zweiten Quartal mit einem Wachstum von 5,1% cc (+3,3 %). Die positive Entwicklung bei den Blutgruppenlösungen (+7,0% cc im Jahresvergleich) ist in allen wichtigen Regionen hervorzuheben. Ohne Berücksichtigung der Anpassung von 19 Millionen Euro bei rekombinanten Proteinen sank der bereinigte Umsatz seit Jahresbeginn um 2,4% cc (-2,1% berichtet). Bio Supplies wuchs um 53,9% cc (+57,2% auf berichteter Basis) auf 83 Millionen Euro und im zweiten Quartal um 41,1% cc (+40,1 %) auf 40 Millionen Euro, wobei die Vorteile der Integration von Access Biologicals zum Tragen kamen. Plasmaversorgung und Kosten pro Liter Grifols erhöht weiterhin das Plasmavolumen und senkt gleichzeitig die Kosten pro Liter (CPL), wodurch eine weitere Margensteigerung gefördert wird. Das Plasmavolumen stieg im Juni um 12% und die Kosten pro Liter sanken im Vergleich zum Höchststand im Juli 2022 um 20%, eine Verbesserung gegenüber den im März 2023 gemeldeten 15%. Die wichtigsten Hebel dabei waren die Senkung der Aufwandsentschädigung für Spender, die sich im zweiten Quartal stabilisierte und die Optimierung des Plasmazentren-Netzwerks. Es wird erwartet, dass die Senkung weiterer Plasmakosten, die Straffung des Betriebs und der Gemeinkosten sowie schlanke Prozesse und die Digitalisierung zu einer weiteren Verbesserung der CPL führen werden. Die Senkung der Plasmakosten ist das Ergebnis der erfolgreichen Umsetzung des Plans zur Optimierung der Betriebsabläufe , der nun zu 100% umgesetzt wurde. Grifols ist auf Kurs, die auf das Jahr umgerechneten Kosteneinsparungen in Höhe von 450 Millionen Euro zu erreichen, von denen der Großteil auf Initiativen zur Optimierung des Plasmabetriebs entfällt. Finanzergebnisse und Verschuldungsgrad Die Bruttomarge stieg seit Jahresbeginn auf 37,6% (36,4% einschließlich Biotest). Dies ist auf die Marge von 38,5% (37,2% einschließlich Biotest) im zweiten Quartal 2023 zurückzuführen, gegenüber 36,7% im vorangegangenen Quartal. Das Unternehmen beginnt, die Vorteile des CPL-Rückgangs, der im dritten Quartal 2022 einsetzte, in der Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen. Basierend auf der neunmonatigen Verzögerung der Bestandsbuchhaltung der Branche wird die CPL-Verbesserung zu einer weiteren sequenziellen Margenausweitung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und im Geschäftsjahr 2024 führen. Das bereinigte EBITDA erreichte in den ersten sechs Monaten des Jahres 655 Millionen Euro (659 Millionen Euro einschließlich Biotest), was einer Marge von 22,2% entspricht. Die Marge lag im zweiten Quartal bei 23,4% (20,6% bzw. 21,7% einschließlich Biotest), was eine deutliche sequenzielle Verbesserung gegenüber 21,0% im ersten Quartal darstellt. Dieser Aufschwung wurde durch das Wachstum aller Business Units, angeführt von Biopharma, durch Kosteneinsparungen im Rahmen des betrieblichen Optimierungsplans und durch operative Effizienzsteigerungen unterstützt. Im bereinigten EBITDA sind einmalige Aufwendungen in Höhe von 135 Millionen Euro nicht enthalten, darunter hauptsächlich die einmaligen Restrukturierungskosten in Höhe von 140 Millionen Euro, die im ersten Quartal des Jahres verbucht wurden. Der bereinigte Jahresüberschuss belief sich auf 114 Millionen Euro (89 Millionen Euro im zweiten Quartal), einschließlich Biotest. Das ausgewiesene EBITDA belief sich im bisherigen Jahresverlauf auf 520 Millionen Euro und im zweiten Quartal auf 346 Millionen Euro (524 Millionen Euro bzw. 351 Millionen Euro einschließlich Biotest). Der ausgewiesene Nettogewinn summierte sich im zweiten Quartal auf 70 Millionen Euro und trägt zu einem Halbjahresergebnis von -11 Millionen Euro bei (52 Millionen Euro bzw. -56 Millionen Euro einschließlich Biotest). Grifols bekräftigt sein Engagement für den Abbau der Verschuldung . Der Verschuldungsgrad lag in der ersten Hälfte des Jahres 2023 bei 6,9x und bleibt auf Kurs, um das Ziel von 4,0x bis Ende 2024 zu erreichen. Es wird erwartet, dass die organische EBITDA-Verbesserung der wichtigste Hebel sein wird, während das Unternehmen darauf hinarbeitet, bis zum Ende des Jahres eine Transaktion zum Abbau der Verschuldung abzuschließen. Ohne die Auswirkungen von IFRS 16 [6] beliefen sich die Nettofinanzschulden auf 9,4215 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2023 verfügte Grifols über eine Liquiditätsposition von 1,162 Milliarden Euro und eine Barposition von 523 Millionen Euro. Innovation Grifols setzte die starke Entwicklung seiner Innovationspipeline fort und erreichte in der ersten Jahreshälfte 2023 sieben Meilensteine. Besonders hervorzuheben ist der Abschluss der Rekrutierung für die PRECIOSA- und SPARTA-Studien im zweiten Quartal des Jahres. Darüber hinaus machen die Studien von Biotest weiterhin große Fortschritte. Zu den bemerkenswerten Meilensteinen zählen der Beginn der Trimodulin ESsCAPE-Studie, bei der die ersten Studienzentren aktiv sind, und die Einreichung der Biological License Application (BLA) für Yimmugo® bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Gleichzeitig kommen alle für die zweite Jahreshälfte erwarteten Innovationen wie erwartet voran. ----- [1] Operativ oder währungsbereinigt (cc) ohne die im Berichtszeitraum ausgewiesenen Wechselkursschwankungen [2] Im Vergleich zu den Zahlen für das gesamte Jahr 2022, vor Inflationseffekten [3] Jun'23 YTD vs. Jun'22 YTD (ohne Biotest) [4] Jun'23 vs. Juli'22 (U.S. Daten) [5 ] Der Verschuldungsgrad wird konsequent auf der Grundlage des Kreditvertrags und unter Einbeziehung von Biotest berechnet. [6] Ab Juni 2023 beträgt die Auswirkung von IFRS 16 auf die Gesamtverschuldung 991,0 Millionen Euro ----- TELEFONKONFERENZ Grifols wird am Donnerstag, den 27. Juli 2023, um 14.30 Uhr MEZ / 8.30 Uhr EST eine Telefonkonferenz durchführen, um die Finanzergebnisse wie in der Präsentation der Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 enthalten, zu erörtern. Um den Webcast anzuhören und die Präsentation der Q2 2023 Ergebnisse anzusehen, klicken Sie bitte auf Q2 2023 Results (https://streamstudio.world-television.com /CCUIv3/registration.aspx?ticket=1100-1766-36624&target=en-default-&status=previ ew&browser=ns-0-1-0-0-0) . Den Teilnehmern wird empfohlen, sich im Voraus für die Telefonkonferenz zu registrieren. Die Abschrift und die Aufzeichnung der Telefonkonferenz werden innerhalb von 24 Stunden nach Ende der Live-Telefonkonferenz auf unserer Website unter http://www.grifols.com/en/investors zur Verfügung stehen. Über Grifols Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an. Die Bedürfnisse der Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben unsere Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in einem breiten Spektrum von Therapiebereichen: Immunologie, Hepatologie und Intensivmedizin, Pulmonologie, Hämatologie, Neurologie und Infektionskrankheiten. Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spendezentren weiter aus, das mit mehr 390 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten. Grifols, mit mehr als 24.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt. Im Jahr 2022 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 9,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 193.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze. 