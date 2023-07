EVOTEC - Cyberangriff sorgt für Prognoseschock!

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 23,790 € (XETRA)

Das ist bitter für alle Evotec-Aktionäre: Da hatte sich der Biotech-Titel nach einem Ausverkauf Anfang Mai so schön erholt, war Stück für Stück nach oben geklettert. Doch prompt kam gestern nach Börsenschluss eine Nachricht, die es in sich hat.

Wie das Team um CEO Dr. Werner Lanthaler einräumen muss, sind die Auswirkungen eines Cyber-Angriffs doch größer ausgefallen als zunächst vermutet. So rechnet das Unternehmen nun nur mehr mit einem Jahresumsatz zwischen 750 und 790 Mio. EUR, zuvor waren es 820 bis 840 Mio. EUR. Das bereinigte Ergebnis soll sogar nur eine Spanne zwischen 60 und 80 Mio. EUR erreichen. Hier hatten die Verantwortlichen zuvor mit 115 bis 130 Mio. EUR gerechnet.

Cyberangriff schränkt Produktivität ein

Ein Cyberangriff lähmt im Frühjahr den Konzern regelrecht. Die Produktivität erreichte im Mai nur ein Level von 50 %, im, Juni waren es zumindest über 80 %. In den ersten sechs Monaten hat Evotec nach vorläufigen Zahlen rund 370 Mio. EUR an Umsatz erzielt. Das Management hat Maßnahmen ergriffen, die der Wertsicherung dienen, um die Auswirkungen des Cyberangriffs zu mildern und das Biotech-Unternehmen in Zukunft besser, sicherer und effizienter organisieren zu können. Einmalkosten von rund 90 Mio. EUR werden das Ergebnis 2023 daher verhageln, sollten sich perspektivisch aber auszahlen, was die Sicherheit anbelangt. Der Action Plan 2025 mit einem angestrebten Umsatz von über 1 Mrd. EUR und einem bereinigten EBITDA von über 300 Mio. EUR bleibt aber bestehen.

Die Aktie knickte gestern nach XETRA-Börsenschluss ein. Neben dem EMA50 bei 21,37 EUR bietet vorrangig die Zone um 20 EUR Unterstützung.

Fazit: Evotec ist in diesem Jahr aufgrund des Cyberangriffs stark gehandicapt. Der Analystenkonsens wird deutlich sinken. Die Aktie ist zumindest gemessen am Ergebnis sehr teuer. Umsatztechnisch passen die Multiplen dagegen. Trader achten auf Umkehrsignale in den beschriebenen Unterstützungsbereichen.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 751,45 839,69 972,35 Ergebnis je Aktie in EUR -0,99 0,01 0,26 Gewinnwachstum - 2500,00% KGV - 2379 92 KUV 5,6 5,0 4,3 PEG neg. 0,0 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Evotec-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)