EQS-Adhoc: MeVis Medical Solutions AG: Anpassung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr

Bremen, 31. Juli 2023 – Die MeVis Medical Solutions AG [ISIN: DE000A0LBFE4], ein führendes Softwareunternehmen der bildbasierten Medizin, passt basierend auf den vorläufigen Geschäftszahlen der ersten zehn Monate ihre Jahresprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Vor dem Hintergrund eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds mit einer beschleunigten Inflation und dem andauernden Krieg in der Ukraine, sieht die MeVis Medical Solutions AG aufgrund von derzeitigen Projektentwicklungen und gedämpften Erwartungen in neue Projekte die Umsatzentwicklung verhaltener als bisher. Für das Geschäftsjahr 2022/2023 (1. Oktober 2022 bis 30. September 2023) wird jetzt mit einem Umsatzrückgang auf € 17,0 Mio. bis € 17,5 Mio. gerechnet (vorherige Prognose: Stabiler Umsatz von € 18,0 Mio. bis € 18,5 Mio.). Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) wird angesichts der geänderten Annahmen im Geschäftsjahr 2022/2023 voraussichtlich in einer Bandbreite von € 3,5 Mio. bis € 4,0 Mio. liegen (vorherige Prognose: Rückgang auf € 4,5 Mio. bis € 5,0 Mio.). Außerdem wird das Ergebnis stark durch die Wechselkursentwicklung US Dollar zu Euro seit Beginn des Geschäftsjahres belastet. Kontakt: Kirchhoff, Marcus / CEO Kirchhoff, Marcus / CEO



