ON SEMICONDUCTOR - Geht die Rally direkt weiter?

ON Semiconductor Corp. - WKN: 930124 - ISIN: US6821891057 - Kurs: 105,090 $ (Nasdaq)

On Semiconductor gab heute vorbörslich Zahlen bekannt. Der Konzern übertraf mit einem Gewinn von 1,33 USD die Erwartung der Analysten von 1,22 USD. Der Umsatz lag bei 2,09 Mrd. USD und damit 0,07 Mrd. USD über der Erwartung. Die Aktie reagiert im vorbörslichen Handel positiv auf diese Zahlen. Nach einem Schlusskurs am Freitag bei 105,09 USD wird der Wert aktuell bei 109,84 USD gehandelt, lag aber im Hoch schon bei 111,99 USD.

Die Aktie befindet sich seit November 2008 in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Januar 2021 durchbrach der Wert die ober Begrenzung dieser Bewegung, was zu einer massiven Rallybeschleunigung führte.

Nach einem Korrekturtief bei 45,97 USD im Juli letzten Jahres zog der Aktienkurs in einem bärischen Keil an. Seit drei Wochen kommt es zu einem Ausbruchsversuch nach oben. Die aktuellen Taxen liegen deutlich über der Oberkante. Diese verläuft aktuell bei 100,38 USD.

Kaufwelle kann weitergehen

Die Aktie von On Semiconductor könnte ihre Rally in den nächsten Tagen und Wochen noch einmal beschleunigen. Ein Anstieg in Richtung 175 USD erscheint nach aktuellem Stand möglich, wenn sich die Aktie über 100,38 USD etablieren sollte.

Ein Rückfall unter 100,38 USD wäre noch kein Drama, würde aber das bullische Bild neutralisieren. Ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 45,97 USD hindeuten würde, ergäbe sich erst mit einem Rückfall unter den Aufwärtstrend seit Juli 2022 bei aktuell 75,47 USD.

Fazit: Die Bullen bestimmen die Richtung in der Aktie.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)