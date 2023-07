Original-Research: publity AG (von GBC AG): Halten

^ Original-Research: publity AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu publity AG Unternehmen: publity AG ISIN: DE0006972508 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Halten Kursziel: 20,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer publity AG setzt auf Grünes Wachstum: 50% ESG-Konforme Gebäude bis 2030. Die Zinswende ist eine herausfordernde Situation für Immobilienunternehmen. Beteiligung PREOS meldet starken NAV-Rückgang. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete die publity AG einen erheblichen Umsatzrückgang von 83,7% auf 4,68 Mio. EUR (VJ: 28,75 Mio. EUR). Dies ist auf verschiedene Herausforderungen zurückzuführen, darunter die Zinswende und der Krieg gegen die Ukraine. Die geringere Anzahl von Transaktionen führte zu weniger Einnahmen aus Finder-Fees und Exit-Fees. Zusätzlich trug die Rückabwicklung des GORE-Deals dazu bei, dass Gebühren aus dem Luxemburg-Deal aus dem ersten Halbjahr 2022 nicht abgerechnet wurden. Dies führte zu niedrigeren Umsatzerlösen als ursprünglich erwartet. Das EBITDA sank auf -23,44 Mio. EUR, verglichen mit 14,60 Mio. EUR im Vorjahr. Neben dem deutlichen Umsatzrückgang stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 62,4% auf 25,82 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund von zusätzlichen Aufwendungen in Höhe von 14,40 Mio. EUR, die mit einem gescheiterten Deal mit einem Luxemburger Investor zusammenhängen. Ursprünglich war ein Jahresüberschuss von 6 bis 10 Mio. EUR geplant, dennoch endete das Jahr mit einem hohen Jahresfehlbetrag von 192,54 Mio. EUR. Dies ist hauptsächlich auf Wertberichtigungen bei Finanzanlagen, insbesondere die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG, in Höhe von 171,38 Mio. EUR zurückzuführen, die von starken Kursverlusten geprägt war, was eine entsprechende Wertanpassung nach sich gezogen hat . Bei einer möglichen Kurssteigerung der PREOS besteht jedoch das Potenzial einer Aufwertung. Die publity AG plant, sich bis 2030 als grüner Asset Manager zu positionieren und mindestens 50% ESG-konforme Gebäude zu verwalten. Das Unternehmen plant auch, seinen CO2-Fußabdruck um 50% zu reduzieren und bis 2030 vollständig klimaneutral zu werden. Ein neuer Geschäftsbereich 'Green Advisory' ist geplant, um Know-how zur ESG-konformen Sanierung von Gebäuden zu vermitteln. Für das Jahr 2023 erwarten wir eine Umsatzsteigerung, trotz Beeinträchtigungen durch die Zinswende. Wir prognostizieren einen Umsatz von 11,50 Mio. EUR, gefolgt von 15,00 Mio. EUR im Jahr 2024 bzw. 20,10 Mio. EUR im Jahr 2025. Die Guidance sieht ein ausgeglichenes Ergebnis nach Steuern vor, mit einem leicht positiven EBIT. Um den aktuellen Herausforderungen entgegenzuwirken, wird von der Gesellschaft ein striktes Kostenmanagement durchgeführt. Für 2023 erwarten wir ein EBIT von 0,30 Mio. EUR, gefolgt von 3,32 Mio. EUR im Jahr 2024 bzw. 6,64 Mio. EUR im Jahr 2025. Den Jahresüberschuss prognostizieren wir auf 0,28 Mio. EUR für 2023, auf 2,39 Mio. EUR für 2024 bzw. 4,71 Mio. EUR im Jahr 2025. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 20,00 EUR (bisher: 46,50 EUR) ermittelt. Wir haben die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen sowie die Ausleihungen an verbundenen Unternehmen dem Netto-Finanzvermögen zugerechnet. Hier enthalten ist vornehmlich die PREOS-Beteiligung. Der Aktienkurs von PREOS lag zum 30.12.2022 bei 3,40 EUR (Xetra), was einer Marktkapitalisierung von 385,79 Mio. EUR entspricht. Angesichts der Beteiligungsquote der publity AG von 94,3% repräsentiert dies einen Wert von 348,82 Mio. EUR in ihrer Bilanz. Unsere Neubewertung stützt sich auf die aktuelle Ad-hoc-News der PREOS, wonach Abwertungen zu einer Reduktion des Eigenkapitals per 31.12.2022 auf 204 Mio. EUR (31.12.2021: 418,0 Mio. EUR) geführt haben. Gemäß der Beteiligungsquote von 94,3% entfällt auf die publity AG ein Wert von 192,37 Mio. EUR, welcher damit deutlich niedriger als der zum 31.12.2022 in der Bilanz erfasste Wert ist. Für die Ermittlung des fairen Wertes der publity AG beziehen wir ein Netto-Finanzvermögen in Höhe von 224,05 Mio. EUR (31.12.2024), was auf die Aktienanzahl der publity einem Fair Value von 15,06 EUR je Aktie entspricht. Zuzüglich dem Wert des operativen Geschäftes auf Basis des DCF-Modells haben wir insgesamt ein Kursziel in Höhe von 20,00 EUR je Aktie ermittelt und vergeben, vor dem Hintergrund des aktuellen Aktienkurses, das Rating Halten (bisher: KAUFEN). Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27419.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

