Original-Research: Deutsche Grundstuecksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstuecksauktionen AG Unternehmen: Deutsche Grundstuecksauktionen AG ISIN: DE0005533400 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 12,85 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2026 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Die Deutsche Grundstücksauktionen AG profitiert von Marktbelebungen und zuverlässigen Einliefererverträgen Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) zeigte im Geschäftsjahr 2024 erste klare Zeichen einer operativen Stabilisierung. In einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld stieg der Objektumsatz um 11,2% auf 73,87Mio.EUR, und auch die Zahl der versteigerten Objekte nahm deutlich zu. Das bereinigte Nettoaufgeld, die zentrale Ertragskennzahl des Unternehmens, erhöhte sich leicht auf 7,43Mio.EUR, lag damit aber weiterhin spürbar unter dem Niveau vor der Marktkrise. Der Jahresfehlbetrag verringerte sich auf -0,42Mio.EUR (Vorjahr: -1,88Mio.EUR), was eine deutliche Verbesserung darstellt, aber noch keine vollständige Rückkehr zur Profitabilität. Finanziell präsentiert sich die Gesellschaft weiterhin sehr solide. Die Eigenkapitalquote betrug zum Jahresende 2024 rund 88,6%, es bestehen keine zinstragenden Verbindlichkeiten, und mit 1,75Mio.EUR an liquiden Mitteln bleibt die Liquidität komfortabel. Wir erwarten für die Jahre 2025 bis 2027 eine nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone. Wesentliche Treiber hierfür sind eine schrittweise Markterholung, zunehmende Transaktionstätigkeit sowie spürbare Effizienzgewinne durch bereits umgesetzte Kostensenkungen. Das bereinigte Nettoaufgeld sollte im Prognosezeitraum auf bis zu 12,50Mio.EUR im Jahr 2027 steigen. Damit rechnen wir auch mit einem kontinuierlichen Anstieg des Jahresüberschusses, der 2027 bei voraussichtlich 1,61Mio.EUR liegen dürfte. Eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen erscheint unter diesen Voraussetzungen ab 2027 realistisch. Die DGA profitiert von ihrem etablierten Geschäftsmodell, stabilen Einliefererstrukturen und ihrer Marktführerschaft im Auktionssegment. Auf Basis unseres aktualisierten DCF-Modells haben wir einen fairen Wert von 12,85EUR je Aktie ermittelt und vergeben das Rating Kaufen.