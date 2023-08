Lufthansa: Bullen in den Startlöchern

Wie genau die Quartalszahlen ausfallen werden, wird man erst am Donnerstag in Erfahrung bringen. Ein Blick auf den bisherigen Kursverlauf seit März dieses Jahres zeigt zwar eine Abwärtsbewegung bei der Lufthansa (LH), diese kann allerdings als gewöhnliche Konsolidierung auf die vorausgegangenen Gewinne gewertet werden. Zudem präsentiert sich das Wertpapier in einem abwärts gerichteten Keil, der in der Charttechnik bullische Charakterzüge besitzt und dadurch eine Auflösung zur Oberseite wahrscheinlicher ist. Letztlich wird man allerdings erst am Donnerstag weitersehen.

Auflösung zur Oberseite erwartet

Ein bullisches Szenario für die Lufthansa-Aktie tritt bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 9,58 Euro ein und könnte rasche Zugewinne zunächst an rund 10,00 Euro und darüber die aktuellen Jahreshochs von 11,16 Euro zusichern. Endgültiges Ziel stellt der Widerstandsbereich aus 2019 von rund 12,00 Euro für die LH-Aktie dar. Ein Bruch des 200-Wochen-Durchschnitts bei aktuell 8,46 Euro würde dagegen sofort Verkäufer auf den Plan rufen, unmittelbare Verluste auf 7,91 und darunter sogar 7,29 Euro müssten in diesem Szenario zwingend eingeplant werden.