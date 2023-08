Original-Research: Uzin Utz SE (von Montega AG): Halten (zuvor: Kaufen)

^ Original-Research: Uzin Utz SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz SE Unternehmen: Uzin Utz SE ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten (zuvor: Kaufen) seit: 31.07.2023 Kursziel: 55,00 Euro (zuvor: 72,00 Euro) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA) Schwache Baukonjunkturdaten trüben die Aussichten für 2024 frühzeitig ein - Aktie auf "Halten" abgestuft Uzin Utz wird am 28. August den Halbjahresfinanzbericht vorlegen. Wir rechnen gegenüber der starken Vorjahresbasis mit einem erheblichen Ergebnisrückgang in Q2. Angesichts der schwachen Bauindikatoren haben wir darüber hinaus unsere Prognosen für die Folgejahre deutlich reduziert. Seitwärtsschritt im Umsatz und niedrigere Marge erwartet: Den Umsatz erwarten wir in Q2/23 auf Höhe des Vorjahresquartals, das einen Rekorderlös i.H.v. 130,2 Mio. Euro aufwies. Dabei gehen wir davon aus, dass sich Preisanhebungen und Volumenrückgänge im jeweils hohen einstelligen Prozentbereich die Waage hielten. Ergebnisseitig dürfte die erhöhte Kostenbasis vor allem für Personal, Energie und Zuschlagstoffe jedoch zu einer spürbaren Margenerosion geführt haben, während Uzin Utz in Q2/22 noch ein starkes EBIT i.H.v. 12,9 Mio. Euro bzw. eine Marge von knapp 10,0% erzielen konnte. Konkret rechnen wir nun mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses auf 9,0 Mio. Euro bzw. der Profitabilität auf 6,9%, was gegenüber Q1 (6,5%) jedoch eine leichte Verbesserung bedeuten würde. Baukrise dürfte 2024 voll zum Tragen kommen: Laut dem ifo- Geschäftsklimaindikator ist die Stimmungslage im deutschen Bausektor im Juli auf den niedrigsten Stand seit Februar 2010 gesunken. Dies geht einher mit einer seit Anfang 2022 rückläufigen Entwicklung der Baugenehmigungen, die sich insbesondere für den Wohnungsbau seit Jahresstart drastisch beschleunigt hat (Jan.-April: -30,0% yoy; Mai: -25,9% yoy; 2022: ca. -8% yoy). Neben Uzin Utz' wichtigstem Einzelmarkt Deutschland (Umsatzanteil 2022: 34,7%) zeichnet sich auch im übrigen Europa (Umsatzanteil 2022 in Summe: 47,1%) eine rezessive Entwicklung ab. So revidierte der Branchenverband EUROCONSTRUCT zuletzt die Prognosen nach unten und erwartet sowohl für 2023 (-1,1% yoy) als auch 2024 (-0,7% yoy) einen Rückgang der realen Bauleistung (vs. 2022: +3,0% yoy), ehe 2025 wieder leichtes Wachstum erwartet wird (+1,4% yoy). Wenngleich der Neubau bei Uzin Utz u.E. nur rund 25% der Erlöse ausmacht und eine gewisse Verschiebung zur Renovierung zu erwarten ist, droht auch diese hierzulande durch die Unsicherheiten rund um das "Heizungsgesetz" temporär ausgebremst zu werden. Als relativ robust erachten wir dagegen den Wachstumsmarkt USA (Umsatzanteil 2022: 15,4%). Nichtsdestotrotz haben wir unsere Wachstumserwartungen für 2023 ff. gesenkt und rechnen im kommenden Jahr nun mit einem Umsatz- und erneuten Ergebnisrückgang. Auch halten wir das avisierte Mittelfristziel 2025 (Umsatz: >550 Mio. Euro; EBIT-Marge: >8%) in Anbetracht der Marktentwicklung nun organisch für nicht mehr erreichbar. Fazit: Die strukturellen Verwerfungen im europäischen Bausektor erlauben es Uzin Utz u.E. kurzfristig nicht mehr, an die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Gleichwohl hat das Unternehmen bereits in früheren Abschwungphasen seine Fähigkeiten nachgewiesen, durch eine hohe Kostendisziplin gegenzusteuern und weiterhin profitabel zu wirtschaften. Auf Basis unserer angepassten Prognosen wird Uzin Utz aktuell mit einem EV/EBIT 2023e von 10,3x bzw. 2024e von 12,2x bewertet (Ø-5Y: 10,6x), was wir angesichts der trüben Baukonjunkturaussichten als fair erachten. Folglich stufen wir die Aktie mit einem neuen Kursziel von 55,00 Euro (zuvor: 72,00 Euro) auf "Halten" ab. 