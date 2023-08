PELOTON - Kaufsignal in Sichtweite?

Peloton Interactive Inc. - WKN: A2PR0M - ISIN: US70614W1009 - Kurs: 9,710 $ (Nasdaq)

Peloton ist eine Aktie, die nach dem Coronacrash unglaublich gehypt wurde. Von dieser Euphorie ist gar nichts übriggeblieben. Inzwischen bezweifeln einige Analysten die Überlebensfähigkeit des Unternehmens. Aber dennoch kann es auch bei solchen Aktien Tradingchancen geben. Ist das auch hier der Fall?

Die Peloton-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 171,09 USD vom 14. Januar 2021 in einer langfristigen Abwärtsbewegung, welche im September 2021 massiv beschleunigt wurde.

Anfang Mai 2022 fiel der Wert unter das bis dahin gültige Allzeittief bei 17,70 USD aus dem März 2020. Am 03. Oktober 2022 fiel der Aktienkurs auf 6,66 USD zurück. Nach einer kurzen, aber scharfen Erholung an das alte Rekordtief fiel die Aktie wieder zurück und markierte am 12. Mai ein neues Tief bei 6,62 USD. Zu einem stabilen Bruch des alten Tiefs kam es aber nicht.

Seitdem erholte sich der Wert mehrmals an und knapp über das log. 38,2 %-Retracement der Abwärtsbewegung ab 03. Februar 2023 bei 9,67 USD. Zwar schaute die Aktie mehrmals knapp über dieses Retracement hinaus, aber im Bereich 9,82 USD war bisher immer Schluss mit der Rally. Gestern notierte der Wert im Hoch zwar bei 9,87 USD, fiel aber zum Schlusskurs wieder unter 9,82 USD zurück.

Kaufwelle möglich, wenn …

Die Bewegung der letzten Monate ist ein Bodenbildungsversuch. Dieser wäre erfolgreich abgeschlossen, wenn es zu einem Ausbruch über 9,82 USD käme. Mit einem solchen Ausbruch ergäbe sich Potenzial in Richtung 12,21 USD und 14,57 USD, vielleicht sogar 17,70/83 USD.

Sollte der Wert unter das Tief vom Donnerstag bei 8,24 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 6,66/62 USD hindeuten würde.

Fazit: Die Peloton-Aktie befindet sich in einem Bodenbildungsprozess. Ein erstes Kaufsignal könnte unmittelbar bevorstehen. Ob der Prozess allerdings erfolgreich abgeschlossen werden kann, ist noch eine ganz andere Frage. Innerhalb dieses Prozesses deutet sich aber eine interessante Tradingchance an.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)