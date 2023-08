GNW-Adhoc: Rackspace Technology arbeitet mit AWS zur Entwicklung von sicheren, verantwortungsvollen KI-Lösungen mit Foundry for AI by Rackspace (FAIR) zusammen

^SAN ANTONIO, Aug. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology(®) (NASDAQ:

RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Lösungen, hat heute eine bedeutende Ausweitung seiner Beziehung zu Amazon Web Services (AWS) bekanntgegeben. Die Foundry for AI by Rackspace (FAIR(TM)) für AWS hat sich zum Ziel gesetzt, die sichere, verantwortungsvolle und nachhaltige Einführung von Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen aller Branchen zu beschleunigen. FAIR für AWS ist ein bemerkenswerter Meilenstein im Engagement von Rackspace, sichere Lösungen der nächsten Generation bereitzustellen und Innovationen mit generativer KI über alle Branchen hinweg voranzutreiben", so D. K. Sinha, President, Public Cloud bei Rackspace Technology. ?Mit FAIR sind Rackspace und AWS in der Lage, Branchen zu revolutionieren, Problemlösungsansätze neu zu definieren und neue Möglichkeiten für Unternehmen weltweit zu erschließen - und dabei unsere gemeinsamen Werte von Nachhaltigkeit und Innovation in den Mittelpunkt unserer Angebote zu stellen, die durch die erweiterten, führenden KI-Funktionen von AWS unterstützt werden, die Unternehmen helfen, schneller zu innovieren und Kundenerfahrungen und Anwendungen neu zu erfinden." AWS und Rackspace Technology blicken auf eine langjährige Beziehung und eine lange Geschichte bei der Lösung der komplexesten und transformativen Cloud- Herausforderungen von Kunden zurück. Mit mehr als 2.200 AWS-Zertifizierungen und 16 AWS-Kompetenzbezeichnungen bietet Rackspace Technology modernste AWS- Funktionen, mit denen Sie betriebliche Effizienz, Innovation, Flexibilität und Kosteneinsparungen erzielen können. ?Wir befinden uns an einem aufregenden Wendepunkt bei der weit verbreiteten Einführung von maschinellem Lernen und glauben, dass die meisten Kundenerlebnisse und Anwendungen mit generativer KI neu erfunden werden", so Rich Gerrafo, Vice President of Americas Sales bei AWS. ?Die Einführung von FAIR für AWS durch Rackspace wird weiter dazu beitragen, generative KI zu demokratisieren und es für unsere Kunden, unabhängig von der Branche, einfach und praktisch zu machen, generative KI in ihren Unternehmen sicher zu nutzen." FAIR arbeitet mit der Geschwindigkeit eines Start-ups, um die sich rasch entwickelnden Bedürfnisse dieser Kunden zu erfüllen. Zusammen mit dem umfassenden Fachwissen von AWS werden FAIR und AWS dazu beitragen, Innovationen für Kunden zu beschleunigen, was für unseren gemeinsamen Erfolg von entscheidender Bedeutung sein wird. ?Das Engagement von Rackspace, Innovationen voranzutreiben und hochmoderne Lösungen bereitzustellen, hat uns auf unserem Weg zu einem datengesteuerten Unternehmen auf AWS maßgeblich unterstützt", so Mark Oreta, Chief Technology Officer bei JobTarget. ?Das erstklassige Team von Rackspace hat uns bei der Entwicklung unserer Dateninfrastruktur unterstützt und unser Team in der Nutzung einer modernen Datenarchitektur geschult. Auf diese Weise hat JobTarget bereits damit begonnen, generative KI und LLM in seinen Tools zu nutzen." Foundry for AI by Rackspace (FAIR) FAIR for AWS ist ein bahnbrechendes globales Verfahren, das sich dem Vorantreiben der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung durch die sichere und verantwortungsvolle Nutzung von KI- Technologien widmet, die die Leistung von AWS nutzen. FAIR hat über 500 Anwendungsfälle in verschiedenen Branchen identifiziert und arbeitet an mehreren branchenführenden Implementierungen für unsere Kunden in aller Welt. FAIR bietet drei einzigartige Dienstleistungen an, um die transformative Kraft der generativen KI zu nutzen: FAIR Ideate: Ein interaktiver und gemeinschaftlicher Ideenfindungs-Workshop, der Unternehmen dabei hilft, umsetzbare Anwendungsfälle für generative KI mit definierten geschäftlichen Auswirkungen zu finden. Die KI-Bereitschaftsdiagnose liefert entscheidende Hinweise für eine erfolgreiche KI-Einführung. FAIR Incubate: Ein agiles und iteratives Programm, das die erste generative KI- Lösung für ein Unternehmen mitentwickelt. Es legt den Technologie-Stack fest und bewertet die Realisierbarkeit von KI, um eine nahtlose Integration in die Unternehmensprozesse zu gewährleisten. FAIR Industrialize: Ein systematisches Bestreben, um die KI-Lösung in ein Produkt umzuwandeln, Governance zu implementieren, Metriken zu definieren und das KI-Modell und die verteilte Cloud-Infrastruktur für kontinuierliche Verbesserungen zu optimieren. FAIR Ideate ist derzeit im AWS Marketplace verfügbar (https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-fj6vjjl3yl3yo). FAIR Incubate und FAIR Industrialize werden voraussichtlich noch in diesem Monat im AWS Marketplace veröffentlicht. Im Rahmen der Einführung von FAIR für AWS freut sich Rackspace Technology, das FAIR Incubate with AWS-Programm anzukündigen. Dieses bahnbrechende Programm zielt darauf ab, Kunden, insbesondere mittelständischen Unternehmen, die Möglichkeit zu geben, ihre digitale Transformation mit einer sicheren KI-Lösung zu beschleunigen. Mit diesem Programm möchte Rackspace Technology seine Kunden dabei unterstützen, ihre innovativen Ideen in nur vier Wochen vom Konzept zum Minimum Viable Product (MVP) zu bringen. FAIR Incubate mit AWS wird Kunden Beschleuniger zur Verfügung stellen, die speziell darauf ausgelegt sind, die Bereitstellung von sicheren, verantwortungsvollen generativen KI-Lösungen auf AWS zu beschleunigen. So wird FAIR beispielsweise vorkonfigurierte, sichere AWS-Landing Zones bereitstellen, die es den Kunden ermöglichen, ihre Daten effektiv und sicher zu nutzen, und einen klaren Weg vom Konzept zur Produktion bieten. Darüber hinaus bietet das Programm Zugang zu AWS-Finanzierungsprogrammen, die Organisationen dabei helfen, ihre FAIR KI-Reise zu starten. Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud- Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.