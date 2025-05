IRW-PRESS: Pioneer AI Foundry Inc.: Pioneer AI Foundry begrüßt strategische Umfirmierung des Venture-Partners StreaksAI PLC in TAO Alpha PLC und seine Ausrichtung auf die dezentralisierte KI-Agenten-Wirtschaft

Vancouver, BC - 14. Mai 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) (Pioneer oder das Unternehmen), ein agentenbasierter KI-Venture Builder der nächsten Generation, freut sich, über das strategische Update und die Umfirmierung seines Venture-Partners StreaksAI PLC in TAO Alpha PLC (LSE: TAO) zu informieren.

Die Umfirmierung, die heute von TAO Alpha PLC angekündigt wurde, trägt dem neuen strategischen Fokus auf die Entwicklung von autonomen, umsatzgenerierenden KI-Agenten im Einklang mit dem dezentralen Ökosystem von Bittensor Rechnung. Diese Neupositionierung stellt eine bedeutsame Entwicklung in der Unternehmensvision von TAO Alpha dar und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für langfristige Innovationen in der globalen KI-Agenten-Wirtschaft.

Als Aktionär und Partner unterstützt Pioneer nach wie vor die Fortschritte von TAO Alpha und erkennt die potenziellen Auswirkungen, die diese Verlagerung für breitere Anwendungen in dezentralen KI-Infrastrukturen hat. TAO Alphas verfeinerte strategische Ausrichtung mit Bittensor ergänzt Pioneers eigene Bemühungen um den Einsatz von KI-Agenten wie Korapilot.ai, einen vollständig autonomen Krypto-Handelsagenten, der sich derzeit in der privaten Beta-Phase befindet.

Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry, sagt dazu: Die Neupositionierung von TAO Alpha setzt ein klares Signal im KI-Markt: Dezentrale und autonome Agenten werden zur zentralen Infrastruktur. Wir bei Pioneer sind begeistert von den Impulsen, die diese Entwicklung den Plattformen unserer Venture-Partner und auch Korapilot.ai geben wird, und werden weiterhin mit Partnern wie TAO Alpha zusammenarbeiten, um die Zukunft der agentenbasierten KI zu gestalten.

Das Unternehmen freut sich darauf, die Beziehung mit TAO Alpha PLC weiter fortzusetzen und die Synergien zwischen den neu entstehenden dezentralen KI-Modellen und den eigenen Agenteneinsätzen von Pioneer zu erforschen.

Nähere Informationen zu TAO Alpha PLC erhalten Sie unter https://taoalpha.ai.

Das gesamte Portfolio und die KI-Agenteninitiativen von Pioneer finden Sie unter www.p10neer.ai.

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI Foundry Inc. ist ein agentenbasierter KI-Venture Builder der nächsten Generation, der sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung autonomer, umsatzgenerierender KI-Agenten konzentriert. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform operiert Pioneer als Venture-Studio und IP-Inkubator, der sich auf KI-Agenten am Abschnitt des dezentralen Finanzwesens (DeFi) und des Solana-Ökosystems konzentriert.

Im Jahr 2025 startete Pioneer die private Beta-Version von Korapilot.ai, seinem ersten Direct-to-Market-Produkt, das einen autonomen KI-Handelsagenten speziell für Kryptomärkte bietet. Korapilot spiegelt die Strategie von Pioneer wider, agentenbasierte KI-Lösungen vom Konzept zur Kommerzialisierung zu bringen.

Neben der internen Entwicklung hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.ai oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

