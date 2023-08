Siltronic: Ein Profiteur des KI-Booms!

Der Abstieg von Siltronic in den SDax am 19. Juni 2023 hatte kaum negative Auswirkungen auf den Aktienkurs. Vielmehr profitierte der Hersteller von Halbleiter-Wafern vom Boom um das Thema Künstliche Intelligenz. Die Kursverluste vom 19. Juni bis 11. Juli orientierten sich eher am Kursverlauf des KI-Flaggschiffs NVIDIA. Ab 11. Juli hat der Titel einen Anstieg begonnen, der die Schwächephase mehr als kompensierte. Das Kursniveau von 145 Euro von vor dem Platzen der Übernahme durch Globalwafers liegt aber noch in weiter Ferne. Dennoch wurden die Zahlen zum 2. Quartal am 27. Juli von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen, was zu einem festeren Aktienkurs geführt hat.

Zum Chart

Seit dem Aufkommen der Übernahmefantasie hatte der Siltronic-Kurs ein Plateau rund um den Übernahmepreis von 145 Euro je Aktie ausgebildet. Das Platzen der Übernahme war auch der Beginn einer Abwärtssequenz. Diese erstreckte sich zeitlich vom 18. Januar 2022 bis 4. November 2022. In der Spitze gab der Kurs rund 63 Prozent nach und machte Siltronic zu einem „Turnaround“ Kandidaten. Nach dem partiellen Tief am 13. Oktober 2022 bei 51,65 Euro hat die Notierung auch wieder rund 69 Prozent auf 87,25 Euro zulegen können. Nach der Bildung eines Tops am 8. Februar 2023 näherte sich der Kursverlauf aufgrund der schlechten Nachrichten aus der Halbleiterbranche dem Unterstützungsbereich rund um das Level von 56,40 Euro an. Der aktuelle Kursanstieg führt zum Test des gewichtigen Widerstandes auf Höhe von 81,75 Euro. Ab Anfang August 2022 wurde dieses Level sechs Mal getestet, konnte aber nie signifikant überwunden werden. Gelingt in den folgenden Wochen der Durchbruch, ist der Weg bis zum Level von 94,70 Euro frei. Das Unternehmen ist nicht mehr teuer, nachdem das erwartete KGV 2023 aktuell bei 13,38 liegt.