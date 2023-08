EQS-News: CENIT und die österreichische Active Business Consult wachsen zusammen

EQS-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

CENIT und die österreichische Active Business Consult wachsen zusammen



03.08.2023 / 10:30 CET/CEST

Weiterer Schritt auf dem Weg zum SAP-Komplettanbieter und Experte für digitale Wertschöpfungsprozesse Stuttgart, 3. August 2023 – CENIT weiter auf Wachstumskurs: Rund einen Monat nach Akquisition des SAP-Beratungshauses PI Informatik erweitert sich die CENIT Gruppe um ein neues Mitglied: Mit Wirkung zum 31. Juli 2023 geht die CENIT eine 60 %-Beteiligung an der in Wien ansässigen Active Business Consult Informationstechnologie GmbH ein. Das Unternehmen positioniert sich seit der Gründung in 2006 als Spezialist für die Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen auf Basis von SAP-Lösungen. Das Know-how des Mittelständlers, der auch als „SAP Recognized Expert“ im Bereich SAP S/4HANA agiert, umfasst alle wesentlichen Pfeiler im digitalen Wertschöpfungsprozess: Die ACTIVE BUSINESS CONSULT vernetzt Daten für Planungsprozesse in Vertrieb, Produktion, Qualitätssicherung und Instandhaltung mit entsprechender Integration in die Finanz- und Controllingprozesse. Damit ermöglicht sie eine integrierte Wertschöpfung in und zwischen Unternehmen. Komplettierung des SAP-Skill-Portfolios und Diversifikation Die umfassende SAP Expertise sowie die Fokussierung auf die Branchen Energieversorgung, Logistik, Industrie, Handel und öffentlicher Sektor – vor allem in Österreich – machen die ACTIVE BUSINESS CONSULT zu einem gesuchten Partner der CENIT: Im Zuge der 2025-Strategie will die rund 900 Mitarbeiter starke CENIT Gruppe deutlich organisch und anorganisch wachsen. Im Fokus des anorganischen Wachstums: Agile, wirtschaftlich solide Unternehmen, die sich durch ausgewiesene Lösungs- und Software-Expertise auf den Bereichen Product Lifecycle Management sowie Dokumentenmanagement und -Logistik auszeichnen. Peter Schneck, CEO des IT-, Software- und Beratungshauses CENIT erklärt: „Das Know-how der ACTIVE BUSINESS CONSULT in den SAP-Kernprozess-Themen ergänzt die SAP PLM- und Analytics-Kompetenzen der CENIT optimal. Damit eröffnen wir unseren Kunden neue Möglichkeiten in der End-to-End-Integration im Entwicklungs-, Produktions- und Supply-Chain-Umfeld.“ Über die Komplettierung des SAP-Skill-Portfolios hinaus ermöglicht der Zusammenschluss weitere Diversifikation: „Gemeinsam mit ACTIVE BUSINESS CONSULT stärken wir unsere Position im österreichischen Markt und diversifizieren weiter in die öffentliche Hand und in den Energiesektor. Unsere bestehenden Kunden im österreichischen Raum profitieren von unserer neuen Stärke und dem erweiterten Expertennetzwerk. Zudem werden wir das gesamte CENIT Portfolio nunmehr in Österreich anbieten“, so Schneck. Klarer inhaltlicher Fokus Im Zuge der gemeinsamen Weiterentwicklung setzen beide Unternehmen einen klaren inhaltlichen Fokus: „Die Realisierung der SAP-Cloud in ihren unterschiedlichen Facetten, ebenso wie S/4 Hana-Migrationen und -Neuimplementierungen werden als strategische Zukunftsthemen unsere Zusammenarbeit prägen,“ stellt Christoph Domanig, Geschäftsführer der ACTIVE BUSINESS CONSULT, fest. „Wir sehen zudem das Potenzial, unser Expertennetzwerk mit den Aktivtäten der CENIT in Rumänien zu verbinden und so einen leistungsfähigen Nearshore- und Vertriebs-Hub für den osteuropäischen Markt aufzubauen“, so Domanig weiter. Nach erfolgtem Zusammenschluss wird ACTIVE BUSINESS CONSULT weiterhin als eigenständiges Unternehmen unter der Leitung des bisherigen Geschäftsführers Christoph Domanig agieren. Der Namenszusatz „a CENIT Company“ soll die neue Konzerneinbindung und die damit verbundene Kapitalstärke, Marktpräsenz sowie die gemeinsame Zukunftsfähigkeit verdeutlichen. Pressekontakt

