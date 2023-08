EQS-News: Wyden: Sygnum, Fireblocks und Wyden ermöglichen gemeinsam das Digital-Asset-Angebot für die Luzerner Kantonalbank AG

Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kooperation

Sygnum, Fireblocks und Wyden arbeiten zusammen und bieten der Luzerner Kantonalbank (LUKB) eine vollständig integrierte Lösung für den Handel, die Verwahrung und die Transaktionsüberwachung von Kryptowährungen. Die FINMA-lizenzierte Universalbank plant, ihren Kunden frühestens ab Ende 2023 Krypto-Assets anzubieten.

Zurich (CH) – Sygnum, die weltweit erste Bank für digitale Vermögenswerte, Fireblocks, ein Technologieanbieter für den Betrieb und die direkte Verwahrung von digitalen Vermögenswerten, und Wyden, der führende Anbieter institutioneller Handelstechnologie für Digital Assets, haben sich zusammengeschlossen, um der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) das Kryptowährungsangebot für ihre 300'000 Kunden zu ermöglichen. Das System wird nahtlos in das Kernbankensystem der LUKB integriert und bietet eine vollständige Automatisierung des gesamten Lebenszyklus der digitalen Vermögenswerte. Die LUKB wird das Angebot voraussichtlich frühestens ab Ende 2023 einführen.

Marcel Hurschler, CFO der LUKB, unterstreicht: "Die Luzerner Kantonalbank AG unterstützt ihre Kunden weiterhin als verlässlicher Partner und mit innovativen Lösungen. Deshalb haben wir uns intensiv mit digitalen Vermögenswerten beschäftigt und internes Know-how aufgebaut. Wir entwickeln derzeit eine Kundenlösung für die sichere Verwahrung, den Transfer und den Handel von Krypto- und digitalen Vermögenswerten und planen, unser Angebot frühestens Ende 2023 zu lancieren. Sygnum, Wyden und Fireblocks stellen uns wichtige Bausteine für diese Entwicklung zur Verfügung, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen."

Die Partnerschaft setzt Massstäbe bei der institutionellen Akzeptanz digitaler Vermögenswerte

Mathias Imbach, Sygnum-Mitbegründer und Group CEO, sagt: "Der Markteintritt der LUKB ist ein weiterer Beweis für die rasche institutionelle Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten und wird einem breiten Teil der Schweizer Bevölkerung einen sicheren Zugang zu digitalen Vermögenswerten ermöglichen. Die strategische Partnerschaft der Luzerner Kantonalbank mit den Branchenführern Sygnum Bank, Fireblocks und Wyden zeigt deutlich, wie stark institutionelle Technologieanbieter in der Schweiz und darüber hinaus zusammenarbeiten. "

Michael Shaulov, CEO von Fireblocks, betont: "Die Zusammenarbeit mit Wyden und Sygnum zur Unterstützung der Luzerner Kantonalbank beim Aufbau ihres innovativen Geschäfts mit digitalen Vermögenswerten vereint operative Technologie, Handelsausführung und Compliance-Automatisierung, um Finanzinstituten sichere und Compliance-konforme Lösungen anzubieten."

Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden, fügt hinzu: "Die Partnerschaft zwischen Wyden, der renommierten Sygnum Bank und dem weltweit führenden Anbieter direkter Verwahrung, Fireblocks, ist ein starkes und sehr wichtiges Signal an die Schweizer Finanzindustrie. Sie zeigt die führende Rolle der Schweiz bei der institutionellen Nutzung digitaler Vermögenswerte sowie unsere kontinuierlichen Fortschritte in der DACH-Region und ist zugleich eine weitere Anerkennung für Wyden als führenden Technologiepartner für Banken."

Über Wyden

Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen in Zürich, New York und Singapur.

Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io.

Über LUKB – führend, persönlich, solide und typisch Lozärn

Die 1850 gegründete Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) ist mit rund 1'300 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Luzern. Sie betreibt 23 Geschäftsstellen und gehört zu den grössten Schweizer Kantonalbanken. Zu ihrem Kerngeschäft gehören die Immobilien- und Unternehmensfinanzierung, die Vorsorge sowie die Vermögensberatung und -verwaltung. Mit ihrer Vertretung in Zürich ist die LUKB zudem an einem wichtigen Private-Banking-Standort in der Schweiz präsent. Kundennähe und Leistungsstärke zeichnen die LUKB aus und machen sie für Kundinnen und Kunden, Mitarbeitende, Aktionärinnen und Aktionäre und die Region zur Bank erster Wahl.

Die LUKB ist seit 2001 eine privatrechtliche Aktiengesellschaft und an der SIX Swiss Exchange kotiert. 38.5% des Aktienkapitals sind breit im Publikum gestreut, 61.5% befinden sich im Besitz des Kantons Luzern. Die LUKB verfügt über Staatsgarantie und ein langfristiges Rating AA von Standard & Poor's (kurzfristiges Rating A-1+).

Mehr Informationen unter https://www.lukb.ch/de/ueber-uns/

About Sygnum

Sygnum is the world’s first digital asset bank, founded on Swiss and Singapore heritage. We empower professional and institutional investors, banks, corporates and DLT foundations to invest in the digital asset economy with complete trust. Our team enables this via personal, expert service and secure, convenient access to our integrated portfolio of crypto banking, asset management, tokenisation and B2B banking services.

Sygnum is a licenced Swiss bank and is also regulated in the established global financial hubs of Singapore, Abu Dhabi and Luxembourg. We believe that the future has heritage. Our diverse crypto-native team of banking, investment and digital asset technology professionals are building a trusted, regulated bridge between the traditional and digital asset economies that we call Future Finance. To learn more about how Sygnum is shaping this trusted digital asset ecosystem, please visit www.sygnum.com.

About Fireblocks

Fireblocks is an enterprise-grade platform delivering a secure infrastructure for moving, storing, and issuing digital assets. Fireblocks enables exchanges, custodians, banks, trading desks, and hedge funds to securely scale digital asset operations through patent-pending SGX & MPC technology. They have secured the transfer of over $4 trillion in digital assets and have a unique insurance policy that covers assets in storage & in transit. For more information, please visit www.fireblocks.com.