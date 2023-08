Original-Research: CENIT AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CENIT AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.08.2023 Kursziel: 20,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann CENIT mit soliden H1-Zahlen und weiterer Übernahme - Konkretisierung der FY-Guidance am oberen Ende CENIT hat jüngst H1-Zahlen vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig i.R. unserer Erwartungen lagen. Daneben wurde eine weitere Akquisition im SAP-Bereich verkündet. [Tabelle] Top Line von EIM-Zukäufen und starker PLM-Nachfrage getrieben: CENIT hat seinen Umsatz in Q2 um 14,4% yoy auf 44,1 Mio. Euro gesteigert (H1/23: +18,3% yoy), wobei neben anorganischen Effekten aus der ISR- und mip-Übernahme auch eine sehr starke organische Entwicklung im PLM-Segment (H1/23: +6,1% yoy) erzielt werden konnte. Im kleineren EIM-Segment dürfte u.E. dagegen ein knapp zweistelliger organischer Umsatzrückgang angefallen sein. Für das zweite Halbjahr stimmt uns weiterhin der um 18,4% yoy gestiegene Auftragsbestand von 59,3 Mio. Euro zuversichtlich. Mit Erlösen i.H.v. 87,5 Mio. Euro in H1 hat CENIT zudem bereits 48,6% der der avisierten Zielmarke von 180,0 Mio. Euro im umsatzseitig traditionell leicht schwächeren H1 vereinnahmt. Erwarteter Ergebnisanstieg stellt sich ein: Ergebnisseitig konnte CENIT in Q2 mit einem EBIT von 2,6 Mio. Euro (Vj.: 1,5 Mio. Euro; +73,5% yoy) eine deutliche Steigerung realisieren, die jedoch teils durch einen positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf der japanischen Tochter i.H.v. knapp 0,9 Mio. Euro bedingt war. Gegenläufig wirkten sich höhere PPA-Abschreibungen aus, die das EBIT um 0,5 Mio. Euro minderten. In H2 erwarten wir aufgrund der ergriffenen Effizienzmaßnahmen sowie dem traditionell starken Schlussquartal (>50% des FY-EBITs in Q4) ein deutlich höheres Ergebnisniveau als im Vj. bzw. H1/23. Weitere Übernahme im SAP-Bereich getätigt: Ende Juli hat CENIT 60% an einem in Wien ansässigen SAP-Dienstleister übernommen, der mit 12 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rd. 4,0 Mio. Euro erzielt. Von hoher Relevanz ist für CENIT neben der Kernbelegschaft auch das große Netzwerk aus über 70 SAP-Spezialisten, die im Rahmen der Projekte eingesetzt werden. Wir gehen davon aus, dass sich die EBIT-Marge des Targets auf rund 10% beläuft. Konkretisierung der Guidance am oberen Ende: Im Rahmen der H1-Zahlen hat CENIT ebenfalls seine FY-Guidance am oberen Ende konkretisiert. So wird ein Umsatz von 180 Mio. Euro (zuvor 175 bis 180 Mio. Euro) und ein EBIT von 9,5 Mio. Euro (zuvor: 9,0 bis 9,5 Mio. Euro) avisiert. Dies hatten wir bereits in unseren Prognosen antizipiert und positionieren uns umsatzseitig weiterhin leicht über der Guidance der Gesellschaft. Fazit: Nach einem soliden H1 sehen wir CENIT auf Kurs, die FY-Guidance zu erreichen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 20,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27471.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °