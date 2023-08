Amazon: Zahlen überzeugen, aber…

Amazon hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Analystenschätzungen deutlich übertroffen und steigerte den Umsatz um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 134,4 Mrd. US-Dollar. Die Umsatzerlöse im Cloud-Segment AWS erhöhten sich dabei um 12 Prozent auf 22,1 Mrd., der operative Gewinn konnte sich von 3,3 Mrd. auf 7,7 Mrd. US-Dollar sogar mehr als verdoppeln. Den Nettogewinn gab der Vorstand mit 6,7 Mrd. US-Dollar an, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 2,0 Mrd. US-Dollar verbucht werden musste. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich von minus 0,20 auf plus 0,65 US-Dollar. Für das dritte Quartal stellt Amazon einen Umsatz von 138 bis 143 Mrd. Dollar und ein operatives Ergebnis von 5,5 bis 8,5 Mrd. US-Dollar in Aussicht.

Ausblick über Erwartungen

Die fantastischen Quartalszahlen konnten Amazon im Freitagshandel einen beachtlichen Kurssprung von über acht Prozent bescheren, damit ist die Akte jedoch direkt in den Widerstandsbereich der letzten Jahre um 143,55 US-Dollar angestiegen. Um weiteres Aufwärtspotenzial freizusetzen, muss erst diese nicht unerhebliche Barriere bezwungen werden. Im Umkehrschluss könnte dies eine weitere Kaufwelle an 160,00 und darüber sogar 170,83 US-Dollar auslösen. Genauso ist aber auch ein Pullback zur Unterseite wahrscheinlich, da nun eine große Kurslücke klafft. Rücksetzer zurück auf ein Niveau von 129,92 US-Dollar kämen daher auch nicht überraschend. Insgesamt wird die Amazon-Aktie allerdings weiter auf der Long-Seite gesehen.