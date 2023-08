EQS-News: OHB SE: 6-Monats-Zwischenbericht 2023

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

OHB SE: 6-Monats-Zwischenbericht 2023



07.08.2023 / 08:00 CET/CEST

OHB SE: 6-Monats-Zwischenbericht 2023 Alle Steuerungskennzahlen erreichen historische Höchstwerte:

Gesamtleistung erreicht erstmals EUR 457 Mio., EBITDA steigt auf EUR 44,1 Mio. und EBIT auf EUR 26,0 Mio.

EBIT-Marge in SPACE SYSTEMS gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert (+24 %)

Auftragsbestand mit EUR 1,8 Mrd. weiterhin auf hohem Niveau

Guidance für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt Bremen, 7. August 2023. Der OHB-Konzern (ISIN: DE0005936124, Prime Standard) erzielte nach sechs Monaten eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigerte (3 %) Gesamtleistung von EUR 456,6 Mio. (Vorjahr: EUR 442,8 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) erhöhte sich von EUR 42,8 Mio. im Vorjahr auf EUR 44,1 Mio. Die erzielte operative EBITDA-Marge lag im Berichtszeitraum wie im vergleichbaren Vorjahreszeitraum bei 9,7 %. Das EBIT verbesserte sich in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres auf EUR 26,0 Mio. nach EUR 25,4 Mio. im Vorjahr. Die entsprechende EBIT-Marge lag ebenfalls unverändert zum Vorjahreszeitraum bei 5,7 %. Das Finanzergebnis in Höhe von EUR -6,3 Mio. hat sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Wesentlichen aufgrund einer höheren Zinsbelastung verschlechtert (Vorjahr: EUR -1,5 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) reduzierte sich damit nach den ersten sechs Monaten 2023 um 18 % auf EUR 19,6 Mio. (Vorjahr: EUR 23,9 Mio.). Einkommen- und Ertragsteuern in Höhe von EUR 6,2 Mio. (Vorjahr: EUR 7,5 Mio.) resultierten im Berichtszeitraum 2023 in einem Konzernperiodenergebnis von EUR 13,2 Mio., dieses war gegenüber dem Vorjahr (EUR 16,5 Mio.) um 20 % reduziert. Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Segments SPACE SYSTEMS lag mit EUR 355,9 Mio. unter dem Niveau der ersten sechs Monate des vorherigen Jahres (EUR 364,7 Mio.). Die reduzierte Gesamtleistung resultierte dennoch in einem verbesserten operativen Ergebnis (EBITDA) von EUR 33,9 Mio. (Vorjahr: 30,1 Mio.). Das EBIT des Segments lag mit EUR 21,1 Mio. ebenfalls über dem Wert des Vorjahres von EUR 17,4 Mio. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung erhöhte sich damit von 4,8 % im Vorjahr auf 5,9 % im Berichtszeitraum. Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Segments AEROSPACE lag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 mit EUR 60,4 Mio. deutlich über dem Wert des Vorjahres von EUR 54,0 Mio. Das operative Ergebnis (EBITDA) für dieses Segment reduzierte sich auf EUR 5,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (EUR 6,7 Mio.). Dies führte zu einem ebenfalls reduzierten EBIT in Höhe von EUR 1,3 Mio. (Vorjahr: EUR 3,2 Mio.). Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung erreichte damit 2,1 % nach 5,9 % im Vorjahr. Die unkonsolidierte Gesamtleistung des Segments DIGITAL lag in den ersten sechs Monaten mit EUR 51,6 Mio. leicht unter dem Vorjahresniveau (EUR 48,7 Mio.). Das operative Ergebnis (EBITDA) für dieses Segment betrug EUR 4,7 Mio. nach EUR 6,1 Mio. im Vorjahr und für die Kennzahl EBIT konnte ein Wert von EUR 3,5 Mio. (Vorjahr: EUR 4,9 Mio.) erzielt werden. Die EBIT-Marge bezogen auf die unkonsolidierte Gesamtleistung erreichte damit 6,8 % nach 10,1 % im Vorjahreszeitraum. Der feste Auftragsbestand des Konzerns lag nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 bei EUR 1.805 Mio. nach EUR 1.846 Mio. im Vorjahr. Davon entfallen EUR 1.559 Mio. auf das Segment SPACE SYSTEMS, EUR 128 Mio. auf das Segment AEROSPACE und EUR 118 Mio. auf das Segment DIGITAL. Zum Stichtag 30. Juni 2023 lag die Bilanzsumme des OHB-Konzerns mit EUR 1.154,5 Mio. um rund 7 % über dem Niveau des 31. Dezember 2022 (EUR 1.080,7 Mio.). Die Steigerung des Eigenkapitals von EUR 293,5 Mio. auf EUR 296,3 Mio. resultierte aufgrund der Bilanzverlängerung in einer Eigenkapitalquote zum 30. Juni 2023 von 25,7 %, nach 27,2 % zum Jahresultimo am 31. Dezember 2022. Zum Ende des Berichtszeitraums lag der Finanzmittelbestand mit EUR 40,7 Mio. unter dem Vorjahreswert (EUR 47,7 Mio.). Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2023 eine konsolidierte Gesamtleistung des OHB-Konzerns in Höhe von EUR 1.176 Mio., die operativen Ergebnisgrößen EBITDA und EBIT sollen EUR 109 Mio., respektive EUR 70 Mio. erreichen. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und des positiven Ausblicks für das aktuelle Geschäftsjahr geht der Vorstand davon aus, dass sich die Finanz- und Vermögenslage weiterhin gut entwickeln wird. Ergebniskennzahlen im Überblick in TEUR Q2 2023 Q2 2022 6M 2023 6M 2022 +/- 6M Umsatz 246.656 251.434 443.746 424.267 +5 % Gesamtleistung 253.870 261.303 456.619 442.819 +3 % EBITDA 22.572 22.894 44.114 42.836 +3 % EBIT 13.419 14.010 25.961 25.439 +2 % EBT 10.298 14.332 19.632 23.928 -18 % Anteile der OHB SE Aktionäre am Periodenergebnis 6.620 8.983 13.694 15.291 -10 % Ergebnis je Aktie

in EUR 0,38 0,52 0,79 0,88 -10 % Finanzmittelbestand 40.712 47.700 40.712 47.700 -15 %



Kontakt:

Investor Relations

Martina Lilienthal

Tel.: +49 421 2020 7200

07.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

