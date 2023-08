EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND SE veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2023 und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 nach oben an

EQS-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

SAF-HOLLAND SE veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2023 und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 nach oben an



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO) SAF-HOLLAND SE veröffentlicht vorläufige Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2023 und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 nach oben an Bessenbach (Deutschland), 08. August 2023. +++ SAF-HOLLAND SE („SAF-HOLLAND") legt heute vorläufige Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2023 vor und passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 nach oben an: Konzernumsatz, bereinigtes EBIT und bereinigte EBIT-Marge im 2. Quartal 2023 leicht über den Markterwartungen

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 angehoben auf einen Konzernumsatz von leicht über 2.000 Mio. Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge von bis zu 9 % Sowohl der Konzernumsatz für das zweite Quartal 2023 mit einem Wachstum von 37,7 % (organisch: +11,4 %) auf 555,7 Mio. Euro (Konsensus: 539,5 Mio. Euro) als auch das bereinigte EBIT mit 50,8 Mio. Euro (Konsensus: 48,0 Mio. Euro) und die bereinigte EBIT-Marge von 9,1 % (Konsensus: 8,9 %) liegen leicht über den Markterwartungen. Auf Basis der anhaltend starken Nachfrage nach Trailer- und Truckkomponenten, vor allem in den Regionen Amerika und APAC sowie eines weiterhin sehr hohen Auftragsbestands, hat der Vorstand heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 anzupassen: Der Konzernumsatz von SAF-HOLLAND wird nun leicht über der Marke von 2.000 Mio. Euro erwartet (bisher: tendenziell um das obere Ende der Umsatzbandbreite von 1.800 bis 1.950 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2023 wird nun bei bis zu 9 % erwartet (bisher: 7,5 % bis 8,5 %). Die Anpassung der Prognose für die bereinigte EBIT-Marge berücksichtigt einen leicht verbesserten Umsatz-Mix der Regionen mit einer Verschiebung von Umsätzen und Erträgen hin zu den Regionen Amerika und APAC, in denen SAF-HOLLAND höhere Margen erzielt. Außerdem wird erwartet, dass SAF-HOLLAND weiterhin vom Wachstum des Ersatzteilgeschäfts sowie sehr guten Fortschritten bei der Erreichung der Synergieziele, die im Zusammenhang mit der Übernahme von Haldex kommuniziert wurden, profitiert. SAF-HOLLAND erwartet im Geschäftsjahr 2023 unverändert eine Investitionsquote von bis zu 3 % des Konzernumsatzes. SAF-HOLLAND wird den vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2023 am 10. August 2023 veröffentlichen und an diesem Tag eine Telefonkonferenz (nur in englischer Sprache) für institutionelle Investoren und Analysten abhalten. Kontakte: Fabian Giese Interim Head of Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 904 fabian.giese.ext@safholland.de Alexander Pöschl Senior Manager Investor Relations, Corporate & ESG Communications Tel: +49 6095 301 117 alexander.poeschl@safholland.de





Kontakt:

Fabian Giese

Interim Head of Investor Relations Corporate & ESG Communication



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-904

Kontakt:
Fabian Giese
Interim Head of Investor Relations Corporate & ESG Communication
SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Telefon +49 6095 301-904
ir@safholland.de



