EQS-News: ENCAVIS AG und Allego erweitern ihr 10-jähriges Power Purchase Agreement (PPA) in Deutschland, um Elektrofahrzeuge mit 100% Erneuerbarer Energie zu versorgen

ENCAVIS AG und Allego erweitern ihr 10-jähriges Power Purchase Agreement (PPA) in Deutschland, um Elektrofahrzeuge mit 100% Erneuerbarer Energie zu versorgen



Corporate News

Encavis und Allego erweitern ihr 10-jähriges Power Purchase Agreement (PPA) in Deutschland, um Elektrofahrzeuge mit 100% Erneuerbarer Energie zu versorgen

Hamburg, 8. August 2023 – Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und Allego (NYSE: ALLG), ein führendes europaweites ultraschnelles Ladenetzwerk für Elektrofahrzeuge, erweitern ihr 10-jähriges Power Purchase Agreement (PPA). 100% Erneuerbare Energie aus den Encavis-Solarparks in Groß Behnitz (25 MW/Brandenburg) und nun auch aus Borrentin (105 MW/Mecklenburg-Vorpommern) bedienen den bisher umfassendsten Vertrag von Allego für saubere Energie. Der neue Solarpark in Borrentin wird der größte PV-Park von Encavis in Deutschland sein. Die beiden Solarparks versorgen das Ladenetz von Allego mit mehr als 100 GWh Erneuerbarer Energie und den dazugehörigen Herkunftsnachweisen. Beide Parks ermöglichen zusammen mehr als 1,75 Millionen Ladevorgänge für Elektrofahrzeuge (EV), basierend auf einer angenommenen durchschnittlichen Batteriegröße von 60 kWh pro EV. "Um die Energiewende erfolgreich zu gestalten, ist es unerlässlich, mit Unternehmen wie Allego zusammenzuarbeiten, die sich ernsthaft für Erneuerbare Energien einsetzen. Wir von Encavis sind stolz darauf, mit diesem PPA zur Sektorenkopplung in Deutschland beizutragen, indem wir nun auch große Mengen an Elektrofahrzeugen mit Solarstrom versorgen können", begrüßt Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, den Pilotvertrag. Der Ausbau der E-Mobilität und der damit verbundenen Ladeinfrastruktur wird in den kommenden Jahren zu einem deutlichen Anstieg des Strombedarfs für den Straßenverkehr führen. Dieses PPA steht für das gemeinsame Engagement von Encavis und Allego im Hinblick auf nachhaltige Innovationen und die Beschleunigung der Elektrifizierung des Straßenverkehrs in Deutschland. Encavis gewinnt einen weiteren wichtigen Industriekunden und engagiert sich somit verstärkt im Bereich der Sektorenkopplung. Die Sektorenkopplung wird durch den vermehrten Einsatz von Erneuerbaren Energien (anstelle fossiler Brennstoffe) im Verkehrs-, Wärme- und Industriesektor erreicht und ist entscheidend für die Erreichung nationaler und globaler Klimaschutzziele.

Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon rund 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

