FORTINET - Nach dem Earnings-Sell Off

Fortinet Inc. - WKN: A0YEFE - ISIN: US34959E1091 - Kurs: 58,610 $ (Nasdaq)

Der Quartalsberichtstermin ist bei Unternehmen aus dem Technologiesektor ein besonderes Event Risk. Es kann zu positiven und negativen Überraschungen kommen. Amazon konnte unlängst positiv überraschen, am Folgetag eröffnete der Aktienkurs mit einem massiven GapUp. Anders bei Fortinet. Der Chart oben zeigt die Prognoseskizze meiner bullischen Vorstellung vom 19. Juli bei einem Kursstand von 80,24 USD. Der Chart darunter zeigt den aktuellen Chart, die Aktie notiert bei 58,61 USD. Der Quartalsberichtstermin hat meine mittelfristige Einschätzung schlagartig obsolet gemacht.

Ein Tag, der ein mittelfristig bullisches Signalbild, zerstört. Ja, das gibt es. Es ist hart, es ist Realität am Markt und als Anleger schützt man sich gegen solche Kursentwicklungen, in dem man über die Positionsgröße sein Risiko einstellt. Ein Anleger, der eine kleine Fortinet-Position besitzt, kann die Kursentwicklung verkraften. Ein Anleger, der alles nur auf diesen Einzeltitel gesetzt hat, ist mit massiven Verlusten konfrontiert. Risikomanagement, Moneymanagement, ich verweise in diesem Zusammenhang auf unseren umfangreichen Wissensbereich auf unserer Seite: https://stock3.com/boersenwissen

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)