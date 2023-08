PayPal startet eigenen Stablecoin in den Vereinigten Staaten

Der Bezahldienst PayPal hat durch die Einführung eines eigenen Stablecoins in der Krypto-Welt für Furore gesorgt. Nach der Ankündigung stiegen die Papiere zwischenzeitlich um rund 2,66 Prozent an. Die Branche erhält damit einen Vertrauensbeweis, welche in der Vergangenheit verstärkt regulatorischen Gegenwind zu spüren bekommen hat.

Am Dienstag notiert die PayPal Aktie mit 64,20 Dollar zunächst rund 0,23 Prozent in der Minuszone.