AIXTRON - Aktie weiter im Turbomodus

Nach einem monatelangen, zähen Seitwärtsmarkt zwischen 24,27 EUR auf der Unterseite und dem Widerstand bei 32,21 EUR gelang den Bullen bei der Aktie des Halbleiterherstellers Aixtron nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen endlich der Ausbruch aus dieser Range.

Die steile Rally dieses Tages erreichte in der Spitze nicht nur das langfristige Ziel bei 36,00 EUR, sondern bereits die 161,8%-Extension der ersten Aufwärtsbewegung seit Ende April bei 36,64 EUR. Damit konnte das mittelfristige Kaufsignal bereits den Weg für weitere Kurssteigerungen bereiten.

Rally könnte kurzfristig bis zur 40,00-EUR-Marke führen

Beide Marken sind kurzfristig markante Widerstände auf dem Weg zu neuen Hochs. Eine Korrekturfortsetzung an die ehemalige Hürde bei 34,08 EUR dürfte die Bullen dabei auch nur kurz aufhalten.

Oberhalb von 36,88 EUR könnte die Aixtron-Aktie dagegen in den kommenden Tagen bereits an das Kurszielgebiet zwischen 39,54 und 39,76 EUR steigen. Darüber läge eine weitere mittelfristige Zielmarke im Bereich von 42,50 EUR.

Sollte die Aktie dagegen unter den Support bei 34,08 EUR zurücksetzen, könnte es nach einem Rücklauf an die 32,21-EUR-Marke zur nächsten großen Kaufwelle in Richtung 36,88 EUR und darüber kommen. In größeren Bild wäre erst ein Abverkauf unter 31,00 EUR bärisch zu werten.

