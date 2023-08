Aktien New York Ausblick: Träger Handelsstart erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Talfahrt tags zuvor werden die US-Aktienmärkte am Dienstag mit einer gut behaupteten Eröffnungstendenz erwartet. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher bei 35 362 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,2 Prozent im Plus erwartet.

Das Kaufinteresse dämpfen dürfte die Nachricht, dass China infolge gesunkener Verbraucherpreise in die Deflation abgedriftet ist. "Dies könnte, falls die Abwärtsspirale nicht aufgehalten wird, fatale Folgen für die heimische und letztendlich auch für die globale Wirtschaft haben", fürchtet Marktexperte Christian Henke vom Broker IG. Zudem stünden am Donnerstag die US-Verbraucherpreise auf der Agenda. Die bange Frage dürfte dann sein, ob es zur erhofften Pause im US-Zinserhöhungszyklus komme, so Henke.

Aus Unternehmenssicht dürften die Aktien von Walt Disney und Penn Entertainment im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der US-Medien- und Unterhaltungskonzern und der Kasinobetreiber steigen gemeinsam in das Sportwettengeschäft ein. Der neue Wettanbieter solle unter dem Namen ESPN Bet firmieren und an Disneys Sportsender-Tochter ESPN angegliedert werden. Den Angaben zufolge zahlt Penn über zehn Jahre hinweg rund 1,5 Milliarden US-Dollar in bar und rund 500 Millionen Dollar über Optionsscheine an ESPN. Die Penn-Papiere profitierten auch von unerwartet guten Quartalszahlen des Glücksspielanbieters und schnellten vorbörslich um 17 Prozent nach oben. Die Disney-Titel gewannen 1,3 Prozent.

Die Anteilsscheine von Lyft sackten im vorbörslichen Geschäft um 6,6 Prozent ab. Der Fahrdienstvermittler verbuchte im zweiten Quartal zwar ein Ergebnis über den Erwartungen, Experten zweifeln aber an den Gewinnaussichten für die kommenden Jahre. Lyft und der größere Wettbewerber Uber befinden sich in einem heftigen Kampf um Marktanteile, der Börsianer zufolge Zweifel an der längerfristigen Rentabilität des Unternehmens weckt.

Die Aktien von Wework brachen vorbörslich um 14 Prozent ein. Der Vermieter von Büroräumen und -ausstattung - sogenannter Co-Working-Spaces - enttäuschte die Anleger mit seinen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal und mit einer Insolvenzwarnung. Grund dafür sei, dass die Co-Working-Kunden ihre Mitgliedschaften schneller kündigen als erwartet, hieß es./edh/jha/