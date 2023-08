EQS-News: Ströer SE & Co. KGaA: Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG (Beschluss über die Einziehung eigener Aktien und Herabsetzung des Grundkapitals

EQS-News: Ströer SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Kapitalmaßnahme

Ströer SE & Co. KGaA, Köln WKN: 749399, ISIN: DE 0007493991 Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG Mitteilung gemäß § 49 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG (Beschluss des persönlich haftenden Gesellschafters über die Einziehung eigener Aktien und Herabsetzung des Grundkapitals) Die ordentliche Hauptversammlung der Ströer SE & Co. KGaA vom 4. November 2020 hat den persönlich haftenden Gesellschafter der Ströer SE & Co. KGaA gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum 3. November 2025 eigene Aktien zu erwerben und die erworbenen eigenen Aktien ohne weiteren Beschluss der Hauptversammlung einzuziehen. Aufgrund dieser Ermächtigung hat die Ströer SE & Co. KGaA insgesamt 1.089.988 eigene Aktien erworben. Der persönlich haftende Gesellschafter hat gestützt auf die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 4. November 2020 am 8. August 2023 die Einziehung der von der Gesellschaft erworbenen 1.089.988 eigenen Aktien und die damit verbundene Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 1.089.988 von EUR 56.691.571,00 auf EUR 55.601.583,00 beschlossen. Dies entspricht rund 1,923% des Grundkapitales vor Einziehung und Kapitalherabsetzung. Das Grundkapital der Ströer SE & Co. KGaA beträgt nach Durchführung der Einziehung der Aktien EUR 55.601.583,00 und ist eingeteilt in 55.601.583 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie. Köln, im August 2023 Ströer SE & Co. KGaA Der persönlich haftende Gesellschafter Ströer Management SE Der Vorstand





Kontakt:

Pressekontakt:

Marc Sausen

Ströer SE & Co. KGaA

Leiter der Konzern-Kommunikation

Ströer-Allee 1 | 50999 Köln

Telefon: 02236 / 96 45-246

Fax: 02236 / 96 45-6246

E-Mail: info@stroeer.de



IR Kontakt:

Christoph Löhrke

Ströer SE & Co. KGaA

Head of Investor & Credit Relations

Ströer-Allee 1 | D-50999 Köln

Telefon: +49 (0)2236 / 96 45-356

