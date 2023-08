QIAGEN - Kurssprung nach Zahlen verhindert Verkaufssignal

Qiagen N.V. - WKN: A2DKCH - ISIN: NL0012169213 - Kurs: 41,520 € (XETRA)

Qiagen übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,51 die Analystenschätzungen von $0,50. Umsatz mit $497 Mio. über den Erwartungen von $492,59 Mio. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Übergeordnet befindet sich die Qiagen-Aktie in einer mittelfristigen Korrekturphase, die den Wert seit dem Rallyhoch aus dem November 2021 bei 51,56 EUR in Beschlag nimmt.

Bislang war die Aktie in diesem Jahr an das 61,8%-Projektionsziel der ersten Verkaufswelle der großen Korrektur im Bereich von 40,00 EUR gefallen. Die Verkaufswelle aus dem Frühjahr wurde an der Zielmarke ab Ende April zur Seite hin korrigiert, wobei aus formationstechnischer Sicht ein ansteigendes Dreieck entstand.

Gefahr weiterer Kurseinbrüche nicht gebannt

Noch gestern sah es danach aus, als würde die Formation nach unten in Richtung 38,05-EUR-Marke gebrochen. Mit dem heutigen Kurssprung rettet sich die Qiagen-Aktie aber über den Support bei 41,32 EUR und erreicht die Hürde bei 41,74 EUR. Allerdings ist der Abverkauf der letzten Tage weiter intakt und erst oberhalb von 42,00 EUR wieder mit einem Angriff auf die Barrieren bei 43,39 und 43,47 EUR zu rechnen. Sollte die Aktie also erneut schwächeln, wäre unter 40,50 EUR eine Verkaufswelle bis 38,05 EUR die Folge.

Dagegen wäre bei einem Ausbruch über 43,47 EUR nicht nur ein Kaufsignal generiert, sondern auch eine Trendwende eingeleitet, die sogar den Aufwärtstrend der letzten Jahre reaktivieren könnte. Das erste Ziel dieses Kaufsignals läge auf Höhe der Abwärtstrendlinie bei 46,00 EUR.

Qiagen Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)