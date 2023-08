Hydro One gibt Dividende bekannt

Der kanadische Stromkonzern Hydro One Limited (ISIN: CA4488112083, TSX: H) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,2964 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie. Aktionäre erhalten die Dividende am 29. September 2023 (Record date: 13. September 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,1856 CAD ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 36,51 CAD (Stand: 9. August 2023) bei 3,25 Prozent. Im Mai 2023 wurde die Dividende um 6 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Das Unternehmen ist 1999 in Toronto, Kanada, gegründet worden und ist in der Übertragung und Verteilung von Strom an rund 1,5 Mio. Kunden in Ontario tätig. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 1,86 Mrd. CAD (Vorjahr: 1,84 Mrd. CAD), wie am 8. August 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 265 Mio. CAD nach 255 Mio. CAD im Jahr zuvor.

Seit Jahresbeginn 2023 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 0,66 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 21,63 Mrd. CAD (Stand: 9. August 2023).

