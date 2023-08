DAX 40 Wochenausblick: US-Geldpolitik bleibt zentrales Thema – FOMC-Mitschriften im Fokus

Die Fragezeichen rund um die zukünftige US-Geldpolitik dürften auch in der kommenden Handelswoche zunächst im Raum stehen. Der jüngste Rückgang der US-Teuerung hat nicht für den erhofften Befreiungsschlag am deutschen Aktienmarkt sorgen können. Indes befeuern die US-Erzeugerpreise die Zinsfantasien der Markakteure erneut. In diesem Zusammenhang dürften sich Anleger abermals verstärkt auf die Suche nach geldpolitischen Hinweisen begeben.

Rückgang der US-Inflation kann nicht für den erhofften Befreiungsschlag sorgen

Bereits am Donnerstag hatte die für die US-Notenbank Fed maßgebliche Kernrate der Inflation einen Rückgang aufgewiesen (4,7 Prozent). Die Verbraucherpreise inklusive Energie und Lebensmittel waren weniger stark angestiegen als erwartet (4,7 vs. 4,8 Prozent). Die heute veröffentlichten Erzeugerpreise stiegen im Juli gegenüber dem Vormonat allerdings um 0,30 Prozent an und damit stärker als gedacht (0,2 Prozent).