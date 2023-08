Kelly wird eine konstante Dividende auszahlen

Der amerikanische Personaldienstleister Kelly Services Inc. (ISIN: US4881522084, NASDAQ: KELYA) wird seinen Aktionären am 6. September 2023 eine Quartalsdividende von 0,075 US-Dollar je Aktie ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 23. August 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern eine Dividende von 0,30 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 17,46 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,72 Prozent (Stand: 10. August 2023). Im Mai 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um 50 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt.

Das Unternehmen für Personaldienstleistungen und Personalvermittlung ist auf die Suche von Fach- und Führungskräften auf verschiedensten Hierarchieebenen spezialisiert. Kelly Services bietet zudem Outsourcing-Lösungen (Kelly Outsourcing Consulting Group) an. Der Gesamtumsatz des Unternehmens lag im zweiten Quartal (2. Juli) des Fiskaljahres 2023 bei 1,22 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,27 Mrd. US-Dollar) bei einem Gewinn von 7,5 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,2 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 10. August 2023 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,31 Prozent im Plus (Stand: 10. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 661,87 Mio. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de