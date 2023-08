Gerresheimer-Rekordrally geht weiter

Gerresheimer haben zum Wochenauftakt ihre Rekordserie ausgebaut. Weiteren Auftrieb gab eine positive Studie des Investmenthauses Jefferies, in der Analyst James Vane-Tempest die Titel mit "Buy" und einem Kursziel von 143 Euro in die Bewertung aufnahm. Im Vergleich zum am Montag erreichen Rekordhoch von 117,90 Euro sieht der Experte damit noch mehr als ein Fünftel Luft nach oben. Zuletzt dämmten die Titel des Herstellers von Spezialverpackungen ihr Kursplus jedoch auf 0,5 Prozent bei 115,90 Euro ein. Seit Mitte September haben sie um das Zweieinhalbfache zugelegt.

Der stärkere Fokus auf höherwertige, qualitativ anspruchsvollere Produkte und auf Technik zur Medikamentenverabreichung, wie Mikropumpen, sollte das starke Wachstum von Gerresheimer für die Pharma- und die Kosmetikbranche hochhalten, schrieb Vane-Tempest in einer Studie.

Der Experte verwies zudem auf das Potenzial im Geschäft mit Verpackungen für Abnehmpräparate, die derzeit boomen. Deshalb hält er selbst nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien eine Kaufempfehlung für angemessen. Gerresheimer produziert die "Automatik-Spritzen", sogenannte GLP-1-Pens, für Abnehmmittel wie etwa Wegovy vom dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk .

Positive Studiendaten zu diesem Präparat hatten die Aktien von Novo Nordisk in der Vorwoche in Rekordhöhen getrieben und die Titel von Gerresheimer mit nach oben gezogen. In Tests hatte sich das Medikament zur Vorbeugung gegen schwerwiegende Herz-Kreislauf-Komplikationen wie Schlaganfall und Herzinfarkt der üblichen Standardbehandlung als überlegen erwiesen.