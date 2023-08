Bitcoin Kurs tritt auf der Stelle – Anleger lechzen nach ETF-Entscheidung

Bitcoin-Anleger müssen in Bezug auf eine ETF-Entscheidung in den USA weiterhin Geduld mitbringen. Indes könnte die Veröffentlichung der Fed-Mitschriften am kommenden Mittwoch für Impulse am Markt sorgen. Auf Wochensicht kommt der nach Marktgröße federführende Krypto-Wert auf ein Plus in Höhe von 1,18 Prozent, was einem aktuellen Stand von rund 29.339 Dollar entspricht.

Gefangen zwischen ETF-Hoffnungen und geldpolitischen Fragezeichen

Gespannt warten Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks nach wie vor auf eine Entscheidung durch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) in puncto Bitcoin-Spot-ETF. Mitte Juli notierte der Bitcoin angesichts der Hoffnung auf die baldige Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs bei rund 32.000 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit Juni 2022.

Die Zuversicht am Markt ist weiterhin groß, dass der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock grünes Licht für seinen jüngsten Antrag auf einen börsengehandelten Bitcoin-Spot-ETF erhält. Dass bereits zahlreiche Branchengrößen ähnliche Pläne schmieden, dürfte die Spannung in den vergangenen Wochen forciert haben.

Diverse Unternehmen haben bis dato neue Anträge bei der SEC für einen entsprechenden ETF eingereicht. Die Schubladen der Behörde sind mit entsprechenden Anträgen prall gefüllt.