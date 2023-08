Wind- und Solarparkbetreiber Encavis macht weniger Gewinn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat wegen gesunkener Strompreise und schlechteren Wetterbedingungen im ersten Halbjahr weniger verdient.

Der bereinigte Umsatz stagnierte bei 226,3 (Vorjahr: 226,4) Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Hamburg am Montag mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um elf Prozent auf 151,6 Millionen Euro. Dazu trug auch die erstmalige Einbeziehung des Dienstleistungsgeschäfts der Stern Energy in der Bilanz bei, da dieses Geschäft weniger Rendite abwirft als die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Die Prognose für 2023 bekräftigte Encavis. Der bereinigte Umsatz - also nach Umsatzabschöpfungen durch die in einigen Ländern geltenden Strompreisbremsen - soll 2023 auf 440 (462,5) Millionen Euro sinken, das Ebitda mehr als 310 (350) Millionen Euro betragen.

