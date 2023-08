Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Glarner Kantonalbank beteiligt sich an Credit Exchange AG



16.08.2023 / 07:15 CET/CEST



Glarus, 16. August 2023 – Die Glarner Kantonalbank (GLKB) wird Aktionärin der Credit Exchange AG (CredEx) und nimmt Einsitz in deren Verwaltungsrat. Als Abwicklungspartnerin hat die GLKB seit 2018 zum Erfolg dieses führenden Hypothekenmarktplatzes beigetragen. Mit der gleichzeitigen Erweiterung des Aktionariats um die PostFinance AG (PostFinance) und deren Einbringung von Valuu wird die Plattform weiter gestärkt. Die Glarner Kantonalbank beteiligt sich im Zuge einer Kapitalerhöhung an der Credit Exchange AG und nimmt Einsitz in deren Verwaltungsrat. Sie erweitert damit den Kreis der bestehenden Aktionäre rund um Mobiliar, Vaudoise, Swisscom und Bank Avera. Gleichzeitig mit der GLKB stösst die PostFinance als weitere Beteiligungspartnerin hinzu und bringt ihre Vergleichs- und Abschlussplattform Valuu in das Gemeinschaftsunternehmen ein. Dadurch wird die Vertriebskraft und das Netzwerk der CredEx substanziell erweitert. Für Sven Wiederkehr, CEO der GLKB, ist die Beteiligung an der CredEx ein wichtiger, Meilenstein: «Als neutraler B2B Marktplatz für Schweizer Hypotheken deckt die CredEx seit Anbeginn ein wichtiges und zunehmendes Bedürfnis ab. Wir freuen uns darauf, die bestehende Kooperation auf allen Ebenen, u.a. als Abwicklungspartnerin und Kreditgeberin, weiter auszubauen.» Auch Serkan Mirza, CEO der CredEx, freut sich auf die Vertiefung der Partnerschaft: «Insbesondere mit ihrem Know-how und digitalen Lösungen im Kredit- und Abwicklungsbereich hat die GLKB massgeblich zum Erfolg der CredEx beigetragen. Die noch engere Zusammenarbeit wird den gemeinsamen Innovationsgeist weiter stärken.» Die Beteiligung der GLKB und der PostFinance an der CredEx sieht Michaela Ernst, Bereichsleiterin bitubi der GLKB, als Chance für den Schweizer Hypothekarmarkt: «Über die Jahre wurde zusammen mit der CredEx ein professionelles Hypothekar-Ökosystem entwickelt, welches mit der Übernahme von Valuu einen weiteren Wachstumsschritt machen und unseren langjährigen Kunden neue Möglichkeiten erschliessen wird.»

