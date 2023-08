PXN bietet auf der kommenden Gamescom das ultimative Peripherie-Erlebnis

Die Gamescom, eine der größten Spielemessen der Welt, findet am 23. August statt. PXN, eine Marke für Gaming-Peripheriegeräte, hat offiziell seine Teilnahme an der Messe in Halle 10.1, Stand C-029 angekündigt. Der CEO der Marke PXN, Hiuman Jiang, sagte: "Mit dem großen Einfluss der Gamescom werden wir unsere starke Produktmatrix und unser globales Geschäftskonzept weiter präsentieren und gemeinsam mit anderen Unternehmen dazu beitragen, die Welle der globalisierten Wirtschaft anzukurbeln und unermüdlich daran arbeiten, mehr Spieler mit qualitativ hochwertigen Produkten zu versorgen".

Durch den Einsatz spezieller Technologien verbinden die Spielsimulationsgeräte die virtuelle Szene mit der Realität, um den Spielspaß zu erhöhen. Seit 2004 ist PXN auf dem europäischen und amerikanischen Markt präsent und hat dank seiner starken F&E, seines exquisiten Images und seines realistischen und einzigartigen Produkterlebnisses ein Territorium von 76 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt mit mehr als 650 Nutzern erreicht. Auf dieser Ausstellung werden das Rennsimulationslenkrad, der Gamecontroller, das E-Sports-Headset, der Arcade-Joystick, der Flight-Joystick und andere Produkte von PXN einzeln vorgestellt und können vom Publikum vor Ort erlebt und ausprobiert werden.

Mit dieser Ausstellung will PXN eine freundliche Kommunikationsplattform zwischen Herstellern und Spielern schaffen, um das Feld der Visionen zu erweitern, Einblicke in die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer zu gewinnen und Anregungen für die spätere Veröffentlichung herausragender Produkte zu geben.

Unternehmen: Shenzhen PXN Electronic Technology Co, Ltd. Kontaktperson: April Wen E-Mail: marketing@e-pxn.comWebsite: www.e-pxn.comTelefon: +86 13006609109