Walt Disney – Iger soll Disney erneut auf Kurs bringen

100 Jahre ist es her, dass Walter Elias Disney gemeinsam mit seinem Bruder Roy Disney nach Hollywood ging und The Walt Disney Company (kurz: Walt Disney) gründete. Mit Figuren wie Mickey Mouse und Donald Duck, Zeichentrickfilmen wie Schneewittchen und die 7 Zwerge, Cinderella, Bambi sowie Disney Parks rund um den Globus erreichte Disney Weltruhm. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Allerdings nicht für die Aktionäre. Die Aktie hat sich seit dem Hoch 2021 halbiert und testete kürzlich das Tief von 2020.



Hintergrund der Schwäche sind in erster Linie das verlustreiche Streaminggeschäft und ein schwächelndes TV-Geschäft. Im November 2022 kehrte Bob Iger zurück in den Chefsessel. Im Frühjahr kündigte Iger Stellenstreichungen und einen Umbau des Konzerns in drei Segmente an: eine Unterhaltungseinheit namens Disney Entertainment mit dem Film-, TV- und Streaminggeschäft, eine auf Sport fokussierte Sparte rund um den Kanal ESPN und Disney Parks. Das Geschäft mit Themenparks und Kreuzfahrten lief im abgelaufenen Quartal rund. Sowohl Umsatz als auch der Gewinn sind im abgelaufenen Quartal jeweils zweistellig gestiegen. Im Streamingbereich konnten die Verluste im abgelaufenen Quartal zwar deutlich reduziert werden. Von der Gewinnzone ist Disney+ allerdings noch weit entfernt. Daher werden beim werbefreien Disney+ Abo die Preise erneut erhöht. Ab November soll es auch in weiten Teilen Europas einen vergünstigten Disney+ Zugang mit Werbung geben. In den USA fährt Disney+ bereits seit Dezember 2022 zweigleisig. Gleichzeitig sollen die Produktionskosten für neue Filme weiter reduziert werden. Für kommendes Jahr plant Iger eine Mehrfachnutzung eines Disney+ Accounts analog zu Netflix nur noch gegen einen Aufpreis.

Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig zuversichtlich gestimmt. Walt Disney ist global eine Starke Marke mit einem KGV von 18,5 (Quelle: Refinitiv) moderat bewertet. Der geplante Konzernumbau gepaart mit Kostensenkungsmaßnahmen und Preiserhöhungen sind nach Einschätzung vieler Analysten Schritte in die richtige Richtung. Bob Iger war bereits von 2005 bis 2020 Disney-Chef. In dieser Zeit sind Gewinn, Umsatz und Aktienkurs kräftig gestiegen. Historische Betrachtungen sind jedoch kein Indiz für künftige Entwicklungen. Anhaltend schwache Nutzerzahlen im Streamingsektor könnten die Aktienkurs des Medienkonzerns ebenso belasten wie eine Talfahrt des Gesamtmarkts.

Chart: Walt Disney Widerstandsmarken: 84,14/87,42/88,58/ USD Unterstützungsmarken: 75,93/77,58/79,97 USD Die Aktie von Walt Disney bildet seit Sommer 2021 einen Abwärtstrend. Dieser hat sich von Februar 2023 bis Juli 2023 gar noch verschärft. Nach dem Tief Mitte Juli bei 75,93 USD hat sich die Aktie wieder gefangen und erholte sich zeitweise bis 84,14 USD. Bei 79,97 USD findet die Aktie aktuell eine Unterstützung. Selbst ein Rücksetzer bis 77,58 USD würde das aktuell tendenziell bullishe Bild nicht trüben. Die Aktie hat allerdings eine lange Talfahrt hinter sich und ist somit weiterhin anfällig für kräftigere Rücksetzer. Signale für eine nachhaltige Trendwende gibt es frühestens oberhalb von 84,14 USD. Ein Ausbruch über diese Marke würde weitere Potenzial bis 87,42 USD eröffnen. Walt Disney in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 02.05.2022– 16.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Walt Disney in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.08.2017 – 16.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie USD Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Bei dem unten beschriebenen Wertpapier wird eine Barriere bei 60 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Notiert die Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe oder oberhalb des Referenzpreises, wird das Papier vorzeitig ausgeübt. In diesem Fall erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennbetrag ausbezahlt. Andernfalls wird nur der jährliche Zinssatz ausbezaht und es verlängert sich die Laufzeit automatisch bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie von The Walt Disney Company am 07. September 2026 auf Höhe der Barriere oder darüber, erhalten Anleger neben dem Zinssatz den Nennwert zurück. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie von The Walt Disney Company teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Bewertungstag Bemerkung The Walt Disney Company USD Express Aktienanleihe Protect HVB849* 101,25%** 07.09.2026 Barriere: 60%***; Zinssatz: 7,0 % p.a.

*Zeichnungsfrist bis 07.09.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag: Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.09.2023; 14:40 Uhr

Turbo Open End Bull auf The Walt Disney Company für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Knock-Out-Barrier in USD Hebel Letzter Bewertungstag The Walt Disney Company HC1RQ9 1,39 72,119031 72,119031 5,8 Open End The Walt Disney Company HB7VRB 0,93 77,214781 77,214781 8,8 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.08.2023; 13:55 Uhr Turbo Open End Bear auf The Walt Disney Company für eine Spekulation auf einen Kursrückgang der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Knock-Out-Barrier in USD Hebel Letzter Bewertungstag The Walt Disney Company HC4MM7 1,75 105,49687 105,49687 4,6 Open End The Walt Disney Company HC6Z05 1,09 98,269898 98,269898 7,4 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.08.2023; 13:55 Uhr Weitere Produkte auf die Aktie der The Walt Disney Company finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Walt Disney – Iger soll Disney erneut auf Kurs bringen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).