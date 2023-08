Die meistgehandelten Produkte: Händler setzen auf tiefere DAX-Korrektur – NVIDIA und Apple beliebt

Beim DAX® ist weiterhin keine Kurserholung in Sicht. Der deutsche Leitindex notiert vormittags unter 15.800 Punkten. Die Marktteilnehmer setzen mit Knock-Out-Optionsscheinen auf eine Fortsetzung der Korrektur. Auch die US-Leitindizes sind nach den gestrigen Verlusten fast unverändert.

Zuversichtliche Stimmung gibt es gegenüber dem Kurs des Chipentwicklers NVIDIA Inc.. Vermehrt werden Call-Optionsscheine mit Laufzeit bis Anfang 2024 gehandelt. Außerdem kann bei langfristigen Apple Inc. Calls erhöhtes Volumen festgestellt werden. Bei den deutschen Einzeltiteln sind Long-Positionen via Faktor-Optionsscheinen auf die Schwergewichte Volkswagen AG und Rheinmetall AG beliebt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8GU2 6,24 15755,50 Punkte 16353,365858 Punkte 25,35 Open End DAX ® Put HR988Q 10,68 15755,50 Punkte 16801,136683 Punkte 14,78 Open End DAX ® Put HC8N9E 0,42 15755,50 Punkte 16100,764859 Punkte 37,96 Open End DAX ® Put HR9EZL 9,64 15755,50 Punkte 16702,702617 Punkte 16,25 Open End DAX ® Put HC78GR 16,48 15755,50 Punkte 17402,535579 Punkte 9,56 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2023; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Inc. Call HC5KL4 11,33 438,83 USD 340,00 USD 3,58 17.01.2024 DAX ® Call HC0XPM 16,64 15764,00 Punkte 14500,00 Punkte 9,49 12.12.2023 Apple Inc. Call HC0K3A 2,94 176,825 USD 170,00 USD 5,56 22.01.2025 DAX ® Call HC0XQ5 4,05 15764,00 Punkte 16300,00 Punkte 39,04 12.12.2023 DAX ® Put HC8850 6,29 15764,00 Punkte 16300,00 Punkte 25,11 17.10.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2023; 11:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC292L 1,64 15763,44 Punkte 16578,519424 Punkte -10 Open End DAX ® Long HC3TKM 5,18 15763,44 Punkte 15003,449467 Punkte 10 Open End Volkswagen AG Long HC15QZ 9,75 114,70 EUR 86,347653 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC15Z9 22,79 247,70 EUR 187,474183 EUR 3 Open End DAX ® Long HB8ZTV 11,74 15763,44 Punkte 14476,508855 Punkte 6 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 17.08.2023; 11:55 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Händler setzen auf tiefere DAX-Korrektur – NVIDIA und Apple beliebt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).