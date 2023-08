Original-Research: Avemio AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Avemio AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Avemio AG Unternehmen: Avemio AG ISIN: DE000A2LQ1P6 Anlass der Studie: Researchstudie (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 50,80 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Niklas Ripplinger - Wandel zum Medientechnologiekonzern eingeläutet - M&A-Aktivitäten bleiben auf hohem Niveau - Deutsche Marktführerschaft soll auf Europa ausgeweitet werden Die Avemio AG ist ein seit dem 01.01.2023 an der Börse Düsseldorf gelisteter Anbieter für maßgeschneiderte Lösungen für die professionelle Produktion, Nachbearbeitung, Archivierung und Ausstrahlung von Film-, TV- und Videoinhalten. Das Listing erfolgte über einen so genannten Reverse-IPO, hierbei wurde die Teltec AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in den gelisteten Börsenmantel Palgon AG (umfirmiert in Avemio AG) eingebracht. Die Teltec hat sich seit der Unternehmensgründung im Jahr 1993 zu einem herstellerunabhängigen Vollsortimenter (40.000 Produkte von 2.000 Lieferanten) etabliert und ist zum größten Anbieter von professioneller Technik zur Bewegtbildherstellung im fragmentierten deutschsprachigen Raum avanciert. Dabei hat die Teltec AG über eine Reihe von Akquisitionen aktiv zur Konsolidierung des Marktes beigetragen. In den vergangenen sechs Geschäftsjahren (inkl. 2023) wurden insgesamt neun Unternehmensakquisitionen getätigt, womit einerseits Know-How erworben sowie das Geschäft regional ausgeweitet wurde. Es fand aber auch eine Verbreiterung der Produktpalette statt. Insbesondere mit der zuletzt erworbenen MoovIT wurde das Produktspektrum um den Bereich Systemintegration und Software-Entwicklung ausgeweitet und damit ist der Avemio-Konzern erstmals in der Lage, eigenentwickelte Softwareprodukte anzubieten. Der MoovIT-Erwerb steht plakativ für den von der Gesellschaft verfolgten Unternehmenswandel vom Handelsunternehmen zum Medientechnologie-Konzern. Im Zuge dieses Wandels sollen die wiederkehrenden Erträge an Bedeutung gewinnen sowie die Rentabilität der Avemio AG allgemein verbessert werden. Gleichzeitig trägt die Avemio AG damit der zunehmenden Digitalisierung bei der Bewegtbild-Produktion Rechnung. Nach Unternehmensangaben werden derzeit lediglich 10 - 15 % der Umsätze mit Kunden aus dem klassischen Broadcasting (Fernsehanstalten) erwirtschaftet. Ein weiterer Pfeiler der Unternehmensstrategie ist die Fortsetzung der Akquisitionsstrategie, mit zunehmender Fokussierung auf das europäische Ausland. Im laufenden Geschäftsjahr 2023 gehört seit der kompletten Übernahme der polnischen Gesellschaft PVP erstmals ein Unternehmen aus dem nicht deutschsprachigen Raum dem Avemio-Konzernkreis an. In den kommenden Berichtsperioden sollen weitere Gesellschaften hinzukommen. Darüber hinaus soll das organische Wachstum, welches zwischen 2017 und 2022 bei 14,9 % (CAGR) lag, fortgesetzt werden. In den vergangenen beiden Geschäftsjahren 2021 und 2022 hat die Gesellschaft das Umsatzniveau mit 111,15 Mio. EUR (2021) und 108,70 Mio. EUR (2022) oberhalb der Marke von 100 Mio. EUR stabilisiert. Das EBIT in Höhe von 3,30 Mio. EUR (VJ: 5,48 Mio. EUR) geht mit einer EBIT-Marge in Höhe von 3,0 % (VJ: 4,9 %) einher. Unsere Prognosen für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 berücksichtigen ausschließlich die organische Entwicklung - ohne weitere Akquisitionen - und wir rechnen mit einer Forstsetzung des Umsatzwachstums auf bis zu 148,13 Mio. EUR (2025). Aufgrund von Skaleneffekten sowie des zunehmenden Anteils der Technologieumsätze gehen wir bis 2025 von einer Verbesserung der EBIT-Marge auf 6,8 % aus, was einem zweistelligen EBIT in Höhe von 10,01 Mio. EUR entsprechen würde. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir, per 31.12.2024, erstmalig einen fairen Unternehmenswert in Höhe von 194,66 Mio. EUR ermittelt. Ausgehend von einer Aktienzahl in Höhe von 3,83 Mio., in der eine Kapitalerhöhung in Höhe von 0,40 Mio. Aktien zum Erwerb der MoovIT berücksichtigt ist, liegt der faire Wert je Aktie bei 50,80 EUR. Wir vergeben das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27549.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

