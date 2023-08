SYNBIOTIC - Small-Cap explodiert! Der nächste Hype?

SynBiotic SE - WKN: A3E5A5 - ISIN: DE000A3E5A59 - Kurs: 6,900 € (XETRA)

Wird Deutschland zu einem Land aktiver Trader und Spekulanten? Zumindest in diesen Tagen gewinnt man durchaus diesen Eindruck, denn immer wieder tauchen in den Top-Flop-Listen kleine und unbekannte Werte auf, die enorme Kurssprünge vollziehen. Bereits seit gestern wird SynBiotic sehr aktiv gehandelt und extrem nachgefragt. In der Spitze summierten sich die Gewinne auf fast 70 %, wobei die heutigen Käufer am Hoch um 8 EUR momentan ein Problem haben. Aktuell notiert die Aktie bei 6,90 EUR und hat sich damit schon wieder 15 % von seinem Hoch entfernt. Kurstreiber könnte die Cannabis-Legalisierung durch das Bundeskabinett, kombiniert mit „verabredeten Käufen in den sozialen Medien“ gewesen sein. So zumindest war es heute früh in den Medien zu lesen.

Ihr solltet wissen, was ihr tut!

Mit solchen Basiswerten wie SynBiotic kann man ohne Zweifel in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld gewinnen, aber eben auch verlieren. Diese Art des Newstradings ist lukrativ, jedoch nur, wenn man rechtzeitig eingestiegen ist. Ist der Hype vorbei, konsolidiert die Aktie im besten Fall auf hohem Niveau, im ungünstigsten kommt es zu einem kompletten Abverkauf der Rally. Wie kritisch eine solche Entwicklung werden kann, hat SynBiotic selbst schon gezeigt. Bereits Ende 2021 kam es zu einem kurzfristigen Hype mit Gewinnen von 125 %. Wer damals im Hoch um 40 EUR eingestiegen ist, sah sich schnell mit Verlusten von 50 % und auf langfristige Sicht sogar von über 90 % konfrontiert, wobei die Aktie im Anschluss an das Hoch nie wieder auch nur in die Nähe dessen kam.

Ist der Spuk schon wieder vorbei?

Mit den heutigen Intraday-Verkäufen seit dem Tageshoch wächst nun auch das Risiko im aktuellen Hype. Es wäre definitiv nicht ausgeschlossen, dass die Aktie das Hoch bereits gesehen hat. Prozyklisch würde ich den Preisbereich bei 7,00-6,25/00 Euro im Auge behalten. Spätestens in diesem kurzfristigen Supportbereich sollten die Käufer zurückkehren. Falls nicht, wäre es nicht ausgeschlossen, dass die Aktie ihr Hoch bereits wieder gesehen hat.

Charttechnisch gesehen läuft im Stundenchart aktuell die erste Korrektur seit Beginn der Rally. Von daher ist es vorstellbar, dass Nachzügler jetzt beginnen zu kaufen und damit noch einmal eine Kaufwelle in Richtung Norden initiieren.

Fazit: Wer sich in Small-Caps wie SynBiotic engagiert, sollte sich der damit verbundenen Risiken bewusst sein. Diese werden durch News nicht kleiner, im Gegenteil. In diesen Phasen wollen viele Marktteilnehmer durch ein Nadelöhr und das kann für extreme Volatilität sorgen. Deshalb ist es wichtig, möglichst nicht zu teuer einzukaufen. Interessierten Tradern könnte damit die aktuelle Korrektur durchaus gelegen kommen. Kurzfristig wäre jedoch eine Stabilisierung abzuwarten. Im Idealfall steuert man anschließend noch einmal ein neues Hoch an. Alternativ dazu kommt es kurzfristig bereits zur Topbildung und die gesamte Rally wird in Richtung 5,30 EUR verkauft.

