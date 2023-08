BASF – Angeschlagen, aber nicht K.O.

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 45,430 € (XETRA)

Die vergangenen Handelstage waren in der BASF-Aktie äußerst enttäuschend. Noch in der letzten Woche lief ausgehend von der Unterstützung bei 46,15 EUR ein klassischer Pullback-Rallyversuch. Die vorangegangene Korrektur wurde im Unterstützungsbereich aufgefangen, und die Bullen hatten die beste Chance, wieder Druck zu machen. Wäre dies gelungen, hätten Trader und Investoren davon ausgehen können, dass die große Konsolidierung seit Ende des letzten Jahres zu Ende sein könnte. Zumindest mit einem Test von 52 bis 54 EUR hätte man rechnen können.

Das Problem liegt im Wörtchen „hätte“. Letztlich ist es nämlich bei nicht mehr als einem neuen Rallyversuch geblieben. Statt einer Party gab es diese Woche lange Gesichter bei den Käufern. Erst am Freitag fiel die Aktie auf ein kurzfristig neues Tief zurück. Damit etablieren sich nun ausgehend vom bisherigen Hoch bei 49,58 EUR schon wieder bärische Strukturen. Auch die alte Abwärtstrendlinie wurde zeitweise schon wieder unterschritten.

Neuer Support, neue Hoffnung!?

In diesem kurzfristig angeschlagenen Zustand läuft die Aktie jetzt jedoch auf einen wichtigen Unterstützungsbereich zu. Der Bereich um 45 EUR wird schon seit Monaten immer wieder gekauft. In Kombination mit den konsequenten Verlusten der letzten Tage könnte es hier zumindest eine kleine Stabilisierung geben. Im Anschluss kommt es im bullischen Szenario zu einer neuen Rally in Richtung 50 EUR, während es im bärischen Fall zu weiteren Abgaben auf 43-42 EUR kommt. Wer hier das Rennen macht, ist aber noch nicht endgültig entschieden.

Fazit: Die charttechnischen Signale in der BASF-Aktie sind aktuell widersprüchlich. Kurzfristig bärisch trifft man auf einen mittelfristig wichtigen Unterstützungsbereich. Aus dieser Kombination heraus könnte die nächste Woche im Zeichen einer Konsolidierung stehen. Hier wird sich dann auch entscheiden müssen, welchen Weg die Aktie anschließend einschlägt. Stabilisiert sich der Kurs um 45 EUR, während spekulative Käufe möglich. Werden hingegen Kurse unterhalb von 45 EUR etabliert, ist Vorsicht geboten.

