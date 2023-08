Bitcoin weitet Verluste aus

Der Bitcoin hat an seine jüngste Verlustserie weiter angeknüpft.

Das zentrale Thema an den Krypto-Märkten bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der US-Geldpolitik. Es ist und bleibt die Sorge, dass das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten länger hoch bleiben könnte als bislang eingepreist, was zusehends zulasten von zinslosen Risikoanlageklassen geht.