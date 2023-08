mobilezone Gruppe stärkt Marktposition trotz leichtem Umsatzrückgang

Der Umsatz beträgt CHF 474 Mio. (Vorjahr: CHF 500 Mio.), wovon in Deutschland 69 Prozent und in der Schweiz 31 Prozent erzielt wurden. Währungsbereinigt beträgt der Umsatz CHF 491 Mio. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den Absatz- und Umsatzrückgang im deutschen Online-Geschäft zurückzuführen. Mit den eigenen Plattformen wurde «online» ein Umsatz von CHF 173 Mio. (Vorjahr: CHF 204 Mio.) oder 36 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Das EBIT beträgt CHF 28.1 Mio. (Vorjahr: CHF 34.7 Mio.) und die EBIT-Marge 5,9 Prozent (Vorjahr: 6,9 Prozent). Bereinigt um den negativen Währungseinfluss von CHF 0.6 Mio., beträgt das EBIT im Berichtsjahr CHF 28.7 Mio., wobei der Rückgang auf das Geschäft in Deutschland zurückzuführen ist, während in der Schweiz das EBIT leicht höher ausfiel. Einmalbelastungen aus Kostensenkungsmassnahmen und zusätzlichen Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation der Akquisitionen haben das erste Halbjahr mit CHF 0.9 Mio. belastet. Investitionen im Umfang von CHF 8.0 Mio. wurden in die Kundenakquisition des MVNO-Bereiches und insbesondere der Übernahme einer Kundenbasis in Deutschland getätigt.

Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe sagt: «Im ersten Halbjahr 2023 hat speziell das Schweizer Geschäft von mobilezone überzeugt. Die Marktposition sowie das MVNO-Geschäft in den beiden Märkten Schweiz und Deutschland konnten weiter ausgebaut werden, was uns sehr freut.»

Das Geschäft in der Schweiz entwickelte sich in allen Bereichen erfreulich.

Nachhaltigkeit – Wachstum im Bereich Second Life und Refurbishing von Smartphones

mobilezone hat sich langfristige Nachhaltigkeitsziele für die gesamte Gruppe in den Bereichen Mitarbeitende, Kunden, Smartphone-Kreislauf und Umwelt-Management gesetzt. Diese können dem Nachhaltigkeitsbericht 2022 entnommen werden: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/nachhaltigkeit.html . Der nächste Nachhaltigkeitsbericht wird im März 2024 veröffentlicht.

Der Bereich Second Life, beziehungsweise Reparaturen und Refurbishing von Smartphones, gewinnt weiter an Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2023 waren 3,7 Prozent (2022: 2,7 Prozent, 2021: 1,5 Prozent) der insgesamt verkauften Smartphones von mobilezone Schweiz gebrauchte Smartphones. 10,3 Prozent (2022: 8,3 Prozent, 2021: 6,4 Prozent) der verkauften Smartphones wurden zurückgenommen und im Sinne der Nachhaltigkeit in den Gerätekreislauf als Second Life-Geräte wieder auf den Markt gebracht oder dem Recycling zugeführt.

Generalversammlung 2023

An der Generalversammlung vom 5. April 2023 haben die Aktionärinnen und Aktionäre unter anderem eine Dividende von CHF 0.90 (Vorjahr: CHF 0.84) pro Namenaktie beschlossen, die am 14. April 2023 ausbezahlt wurde. Die an der Generalversammlung gutgeheissene Vernichtung der 770'865 Aktien aus dem Aktienrückkaufprogramm durch eine Kapitalherabsetzung wurde per 21. Juni 2023 im Handelsregister eingetragen. Für das Jahr 2023 ist das «Aktienrückkaufprogramm 2022 bis 2025» im Dezember 2022, aufgrund der Akquisitionen der Digital Republic AG und der SIGA exchange GmbH, ausgesetzt worden.

Zuversichtlicher Ausblick für das zweite Halbjahr 2023 und insbesondere für das Jahr 2024

Für Deutschland erwartet das Unternehmen eine weitere Aufheiterung des Konsumentenklimas und eine bessere Nachfrage im zweiten Halbjahr, insbesondere im Online-Bereich. Sehr zuversichtlich sieht mobilezone auch dem Schweizer Geschäft entgegen. Die MVNO TalkTalk, Digital Republic und HIGH werden das beeindruckende Wachstum der letzten drei Jahre fortsetzen. Die Akquisitionen Anfang Januar von Digital Republic und SIGA, sowie dem ENO-Telekommunikationsgeschäft im April ergänzen die Geschäfte in der Schweiz und Deutschland optimal.

Bei den Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen ohne Kundenakquisitionskosten erwartet mobilezone im Jahr 2023 CHF 11 Mio. (Vorjahr: CHF 13 Mio.), da die Umbauten der Shops in der Schweiz ins neue Shop Layout 2022 abgeschlossen wurden und die Neuentwicklung der Online-Plattformen in Deutschland im 1. Halbjahr 2023 mehrheitlich in den aktiven Betrieb überführt wurde. Für die aktivierten Kundenakquisitionskosten für die MVNO sowie die Übernahme einer Kundenbasis in Deutschland für das indirekte B2B-Geschäft erwartet die mobilezone Gruppe insgesamt Investitionen in der Höhe von CHF 11 Mio. (Vorjahr: CHF 5 Mio.).

Die Kostensenkungsmassnahmen, insbesondere bei der Anzahl der Mitarbeitenden und bei den IT-Dienstleistern in Deutschland und der Schweiz, werden ab dem Jahr 2024 positive Auswirkungen von CHF 4 Mio. pro Jahr haben. Das Geschäftsjahr 2023 wird einmalig mit Zusatzkosten im Umfang von CHF 2 Mio. belastet. Die Akquisitionen im ersten Halbjahr 2023 und die Inbetriebnahme der neu entwickelten Online-Plattformen in Deutschland führen erstmals zu zusätzlichen Abschreibungen im Jahr 2023 von CHF 1.5 Mio. und in den nächsten zehn Jahren von durchschnittlich CHF 2.6 Mio. pro Jahr.

Die EBIT-Guidance für das Finanzjahr 2023 wird von CHF 70 – 77 Mio. um CHF 5 Mio. auf CHF 65 – 72 Mio. aufgrund des schwierigen Umfelds in Deutschland angepasst. Darin enthalten sind CHF 2 Mio. für die Kostensenkungsmassnahmen sowie die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 1.5 Mio.

Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA wird per Ende Jahr bei einem Faktor von 1 bis 1.2 erwartet.

Ein Wermutstropfen bleibt die ungünstige Wechselkursentwicklung des Euros.

Die attraktive Dividendenpolitik wird weitergeführt, was beim Erreichen der finanziellen Ziele 2023 eine Dividende von mindestens CHF 0.90 pro Aktie bedeutet. Zudem strebt das Unternehmen neu bis im Jahr 2025 (alt: 2024) eine stetige Steigerung der EBIT-Marge auf 8,0 Prozent an.